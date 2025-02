Tamara Falcó provocó la ruptura entre Isabel Preysler y Vargas Llosa

joaquina dueñas Miércoles, 4 de enero 2023, 15:05 Comenta Compartir

Tamara Falcó ha confirmado a la revista 'Diez Minutos' la segunda oportunidad a Íñigo Onieva. «Es verdad, hemos vuelto», ha asegurado. Escueta, pero definitiva. Parece que por el momento no quieren dar ninguna explicación más, aunque en 'El programa de Ana Rosa' han contado que Íñigo ha pasado más de una hora en una conocida joyería de la capital acompañado por su madre, lo que ha hecho que vuelvan a sonar las campanas de boda para esta pareja que ya había programado su enlace para el 17 de junio de este año.

Pero no todo es cordialidad en el entorno de la marquesa, ya que 'Lecturas' lleva en su portada que ella podría haber provocado la ruptura entre su madre, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Al parecer las polémicas declaraciones que Tamara hizo en México habrían hecho sonrojar al premio Nobel, algo que la socialité podría haber interpretado como una falta de apoyo a su hija. Desde el entorno del escritor han asegurado que «Isabel y sus hijas no perdonan a Mario, ni lo harán, que no apoyara a Tamara en público y que la criticara en privado».