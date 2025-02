Tamara Falcó anuncia su boda con Íñigo Onieva

joaquina dueñas Jueves, 22 de septiembre 2022, 13:45 | Actualizado 17:28h. Comenta Compartir

Quizás haya sido el enlace más rumoreado de todos los tiempos y por fin se ha confirmado. Tamara Falcó se casa y ha sido ella misma la que ha querido contar a todos sus seguidores la feliz noticia. Lo ha hecho con una foto en la que muestra en primer plano su mano con el anillo de pedida mientras se da un tierno beso en los labios con su pareja, Íñigo Onieva. «Soy muy feliz, en eso se resume…», comienza. Llama especialmente la atención la original sortija, con un moderno diseño abierto y asimétrico compuesto por tres diamantes en forma de lágrima que rodean el dedo de anular.

El compromiso de la marquesa de Griñón parecía un deseo colectivo. No había boda a la que acudiese en la que no le entregaran en mano el ramo de la novia (hasta tres ha recibido esta temporada) como guiño para que la siguiente celebración fuera la suya. Parece que el momento ha llegado y el año que viene habrá boda, aunque todavía falta por saber la fecha y el lugar del que será uno de los acontecimientos más esperados. «Gracias por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás», se dirige a su novio.

La pareja ha tenido que hacer frente a numerosos comentarios sobre a afición de Íñigo a la noche y sobre supuestos deslices a los que Tamara nunca ha hecho caso, aunque sí que ha reconocido que no son plato de buen gusto. En todo caso, siempre que se le ha preguntado ha reconocido que él es el hombre de su vida.

«Antes de conocerte, me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado», escribe Tamara. «¡Qué locura! Pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor… y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: Al final, en la vida lo único que importa es el Amor», continúa. «Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido estos dos años de noviazgo». Un respeto y admiración que se pudo ver públicamente gracias a la serie de su vida, cuando Íñigo la apoyó y acompañó en todo momento en su proyecto de restaurante efímero en el palacio familiar a pesar del escepticismo de su madre, Isabel Preysler.

«Atrás dejo la perfección mundana por una que para mí tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que, aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro», dice en su publicación que rápidamente se ha llenado de felicitaciones y corazones. Entre ellos, el mensaje del propio Íñigo: «Mi amor, gracias a ti por hacerme el hombre más afortunado al tener de compañera de vida a la persona más pura, divertida y llena de amor del planeta», terminando con un «Love u» («Te quiero») y un emoticono de corazón. Cristina Pedroche, Paz Vega, Alice Campello o su gran amigo el diseñador Juan Avellaneda están entre los rostros conocidos que ya les han felicitado.

Temas

Tamara Falcó