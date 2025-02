Suspendida la declaración de Daniel Sancho por problemas con el aire acondicionado

Joaquina Dueñas Jueves, 25 de abril 2024, 08:59 Comenta Compartir

«Todo está preparado», estas eran las palabras que Rodolfo Sancho pronunciaba el miércoles a su salida de la corte provincial de Samui, solo un día antes de la esperada declaración de su hijo, Daniel Sancho, acusado de asesinar y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta, y de la suya propia. Unas declaraciones dirigidas a demostrar la versión de la defensa que descarta premeditación en la muerte del doctor y que alega que se trató de un fatal accidente. Sin embargo, el mal funcionamiento del aire acondicionado en la sala, en un país con temperaturas que rondan los 30 grados y una humedad cercana al 80%, ha obligado a suspender la jornada antes de tiempo, por lo que se han pospuesto ambas declaraciones.

El juicio comenzó el pasado 9 de abril, y este jueves estaba marcado en rojo el calendario de la familia Sancho ya que era el turno de sus intervenciones ante el juez, sin embargo, el abogado de la defensa, Apichart Srinual, ha confirmado que la declaración del acusado se ha pospuesto hasta poder hacerlo «en una sala acondicionada». Inicialmente parecía que el turno de Daniel sería este viernes, aunque finalmente se ha trasladado hasta el próximo martes, mientras que la fecha para la intervención de Rodolfo Sancho no ha trascendido por el momento.

A su llegada a la corte, el abogado de oficio tailandés ha explicado una de las claves de la defensa, que tiene que ver con la indefensión que provocada por el desconocimiento del idioma. En este sentido, ha explicado que uno de los objetivos es probar que la confesión inicial de Daniel Sancho se produjo sin comprender bien el idioma por lo que «no sabía exactamente lo que estaba diciendo».

Daniel Sancho se enfrenta a la pena de muerte y la diferencia entre la pena capital y la cadena perpetua estaría en la premeditación o no del asesinato. La defensa lleva meses asegurando que el cocinero español había viajado al país asiático para recibir clases de cocina y grabar vídeos para su canal de YouTube, razón por la que habría adquirido una serie de cuchillos. Por su parte, para la acusación, la compra de estos utensilios apuntala la premeditación.

En este sentido, el propio fiscal de la causa, Jeerawat Sawatdichai, expresó el miércoles a los periodistas que le estaría resultando muy complicado demostrar la premeditación. «Lo he dado todo en el caso y estoy satisfecho. No estoy seguro de si se llegará a la acusación de asesinato premeditado. De todos modos, fue difícil desde el principio», aseguró. «Puede ser premeditado o no, porque el camino de la investigación para llegar a la premeditación en difícil. No solo en este caso, sino en todos los casos de asesinato premeditado en general», añadió al término de la sesión en la que había declarado en nombre de la familia Arrieta el abogado español Juan Gonzalo Ospina.

Una declaración que también se realizó con dificultades ya que el miércoles ya había problemas con el aire acondicionado. De hecho, los periodistas desplazados a la zona explicaban que se había producido un fallo que dejó sin electricidad a la corte de Samui, por lo que tuvieron que abrir las ventanas como única medida para intentar paliar el sofocante calor.

Aun así, el penalista español habló durante unas dos horas y media del «dolor y la realidad económica de la familia» con un discurso que emocionó a la sala. «Es cierto que ha habido lágrimas porque se han aportado imágenes del funeral, se ha explicado la situación familiar, lo que han tenido que asumir económicamente, también con la incineración», explicó. Al igual que el fiscal, señaló que «el Ministerio Fiscal y la coacusación estamos solicitando que sea condenado por asesinato. Es importante porque la familia considera que lo que hizo Sancho fue acabar con la vida de Edwin con una idea preconcebida antes de viajar a Koh Phangan». «Todo lleva a pensar que lo que ocurrió el 2 de agosto es parte un plan», dijo, si bien admitió que «si esto no se puede demostrar, lo aceptaremos, como no puede ser de otra manera».

Este jueves, Ospina había vuelto al tribunal tailandés, aunque había decidido no entrar para que su presencia después de haber declarado como testigo de la defensa no llevara a confusión a la Sala.

