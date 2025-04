Soraya, séptima expulsada de Maestros de la Costura

En la nueva entrega de Maestros de la Costura emitida por TVE, Soraya se convirtió en la séptima expulsada de esta sexta edición del programa.

El programa comenzó con una prueba en la que los aprendices, por pareja, tuvieron que confeccionar una prenda en común en la que se mostrara la personalidad de ambos. Concretamente tuvieron que elaborar un estilismo vaquero con la técnica del patchwork, consistente en coser piezas de tela de diferentes tamaños y colores para crear una obra única y con texturas, una prueba en la que estaba en juego el delantal dorado.

Para la prueba se formaron parejas; Ángel y Mima, aunque en principio no le gustó la decisión, finalmente confeccionaron el mejor look, seguidos de Ana y Erik. La pareja formada por Soraya y Cristian, aunque terminaron el trabajo, no usaron la técnica requerida y en último lugar quedaron Almudena y Yichan.

Una vez puntuados los trabajos llegó el momento de entregar el delantal dorado que otorga la inmunidad para toda la semana al aprendiz que lo reciba recayendo finalmente en Ángel quien, emocionado, se lo dedicó a toda su familia y, especialmente, a su abuela.

Con la Alhambra como inspiración

Llegó después la prueba de equipo en la que, por primera vez, María Escoté y Lorenzo Caprile fueron los jefes del taller. Caprile eligió para su equipo a Mima, Ana y Erik mientras que María Escoté se quedó con Yichan, Almudena, Soraya y Cristian.

Para esta prueba, los aprendices tuvieron que inspirarse en la exquisita obra arquitectónica de la Alhambra de Granada. El programa se desplazó hasta esta mágica ciudad y montará su taller de costura en la sala Neomudéjar del Colegio Máximo de Cartuja, la sede de la Facultad de comunicación y Comunicación y Deontología de la Universidad de Granada. Los aprendices tuvieron que diseñar una prenda libre e inspirada en la Alhambra.

Tras presentar las elaboraciones, Caprile decidió enviar a la eliminatoria a ángel y Ana, mientras que Escoté decidió que se pusieran el delantal negro Cristian y Soraya.

Soraya ha sido la séptima expulsada del programa

En la prueba de eliminación, en la que compitió con Cristian, Ángel y Ana, tuvieron que confeccionar unos looks basados en una tendencia musical; k-pop, reggaetón, punk y trap, siendo esta última opción la que le tocó a Soraya.

Se trataba además de una prueba inclusiva en la que los aprendices tuvieron que vestir modelos con cuerpos «no normativos» logrando resaltar la belleza de cada uno

Cuando el reloj marcó el final del tiempo, Soraya no había logrado finalizar su prenda y su modelo no estaba vestida, lo que fue una clara sentencia de lo que iba a pasar a continuación.

Raquel preguntó a los jueces si, para tomar la decisión final necesitaban que les acompañaran los modelos, a lo que Caprile contestó que no hacía falta, ya que en este caso la decisión estaba muy clara. «Nos da muchísima pena que sea así pero uno de los aprendices no ha terminado el trabajo», continuó Caprile, ante la mirada de resignación de Soraya. «No hay llegado ni al mínimo exigible porque la modelo no ha podido desfilar tranquilamente como el resto de sus compañeras porque el traje se le caía. María, Palomo, creo que está todo dicho. La aprendiza que no continúa en el taller de Maestros de la Costura es Soraya».

Raquel se dirigió a la expulsada, a quien dedicó unas emotivas palabras; «Tú siempre serás recordada en este taller como una de las personas que mejor ha cosido en su puesto de costura», comentó la presentadora, «lo que te ha pasado es algo puntual. Quédate con ese recorrido, con que tienes unas manos maravillosas, con que coses como los ángeles».

Se dirigió después a los hijos de Soraya, Jesús y Fernando, a quienes dijo «vuestra madre lo ha hecho estupendamente bien y cose como los ángeles y lo que ha pasado es que un fallo lo puede tener cualquiera en un día malo, pero desde luego esto no tiene nada que ver con tu trayectoria en Maestros de la Costura». Entre lágrimas, Soraya señaló que se iba muy contenta con todo lo que había pasado. Mientras sus ya ex compañeros le aplaudían, Ángel, entre lágrimas, se dirigió a ella para fundirse en un emotivo abrazo.

Soraya, tras su expulsión, señaló: «esperaba llegar un poco más, pero bueno, se vive tan rápido, se vive tanto que parece que ha pasado mucho tiempo. Cuando esté en mi cama pensaré y rebobinaré todo lo que he vivido».

Ángel fue el más afectado de todos sus compañeros, quien señaló: «me duele mucho que se vaya Soraya. Para mí era mi pilar fundamental, siempre con esos consejos que te saben a madre y la verdad es que la voy a echar muchísimo de menos»

Temas

Maestros de la costura