Las actuaciones de Soraya Arnelas en fiestas privadas de magnates rusos

a.m. Domingo, 3 de abril 2022 | Actualizado 04/04/2022 09:20h. Comenta Compartir

Soraya Arnelas (Valencia de Alcántara, 1982) intervino el viernes en el programa 'Sálvame Deluxe' de Telecinco, donde Jorge Javier Vázquez le preguntó sobre «la bomba de la noche», una cuestión sobre la que la extremeña no había hablado hasta ahora en televisión: sus actuaciones musicales para magnates rusos.

La artista que saltó a la fama por su participación en 'Operación Triunfo' en 2005 explicó a la audiencia que antes de la pandemia solía realizar conciertos en territorio ruso, donde tiene un agente que le gestiona este tipo de trabajos.

Soraya recordó su primera actuación de este tipo y detalló que fue en Palma de Mallorca, después de haber participado en el festival de Eurovisión en 2009. «Fue para un ruso que fleta un avión con amigos para celebrar su cumpleaños» en la isla. «Allí estábamos varios artistas, una banda española que se tuvo que aprender las canciones en ruso, parte del elenco del Circo del Sol y una filarmónica».

En esa fiesta, Soraya tuvo que ponerse el «traje de patinadora» que llevó en Eurovisión a petición del magnate: «Me pidió que le cantara temas de los ochenta», y citó algunas canciones en inglés como 'Self control' o 'Call me'.

Helicóptero hasta la mansión

La cantante detalló, además, que en este tipo de servicios en Rusia, dada la distancia que separa España de ese país, le suelen ofrecer facilidades para el viaje. Se desplaza en avión hasta el aeropuerto más próximo al lugar de residencia del cliente en cuestión, y allí la recoge un helicóptero que la traslada hasta la mansión donde se va a celebrar la fiesta privada.

En cuanto a las peticiones de los empresarios rusos, reveló que algunos tienen asombrosas peticiones: «En una ocasión un magnate, en el último momento, me pidió una canción que se le había antojado ('Bolero), tuve que aprendérmela en cinco minutos. Yo sabía que si la cantaba, me lo ganaba». Y añadió que obviamente tuvieron que inventarse la coreografía porque no la tenían. «Después de aquel concierto me llevaron a Moscú».

«El ruso lo que pide es algo muy concreto y exclusivo», sentenció la artista cacereña afincada en Madrid, para añadir que siempre la han tratado «muy bien» y nunca le han pedido «nada raro».

Al hilo de su participación en Eurovisión, la artista de Valencia de Alcántara contó también que no le pagaron por representar a España, pero reconoció que aquella actuación le abrió puertas y es una gran promoción continua. La extremeña interpretó la letra de 'La noche es para mí' con la que quedó en 24ª posición, «la segunda por detrás».