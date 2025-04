Selena Gómez defiende su amor con Benny Blanco

Joaquina Dueñas Domingo, 10 de diciembre 2023, 13:26 Comenta Compartir

Selena Gómez anunció su romance con Benny Blanco en sus redes sociales. Una noticia que sus seguidores no recibieron con agrado después de que hace tres años el productor musical la llamara «desesperada» y elogiara a Justin Bieber, exnovio de la cantante. Ya en julio comenzaron los rumores del posible noviazgo que seis meses después la artista ha decidido confirmar y defender públicamente.

Y es que, Selena no ha dudado en contestar a los comentarios negativos publicados por algunos de sus seguidores. «Él lo es absolutamente todo en mi corazón», ha dicho, al tiempo que lo ha definido como «mejor que cualquier chico con el que he estado». De hecho, se ha mostrado firme en la defensa de su relación: «Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto».

Así, la actriz y cantante ha dejado bien claro que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida y parte de ello se lo debe a la felicidad que le da su noviazgo con Benny Blanco que ha trabajado con estrellas como Ed Sheeran o Camila Cabello.