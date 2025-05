Sarah Ferguson, operada de un cáncer de mama

Joaquina Dueñas Madrid Lunes, 26 de junio 2023, 15:29 | Actualizado 15:40h. Comenta Compartir

Sarah Ferguson ha sido operada en el hospital King Edward VII de Londres después de que tras una revisión cotidiana le detectaran un cáncer de mama. La duquesa de York, de 63 años, ha querido agradecer en primera persona la labor del personal sanitario por el trabajo realizado, desde la detección y diagnóstico hasta la extirpación, que ha sido un éxito. Ahora, después de recibir el alta, ha comunicado su situación al tiempo que ha animado a las mujeres a realizarse las revisiones periódicas ya que ella no sufrió ningún síntoma que le hiciera sospechar la presencia del cáncer.

El portavoz de Ferguson ha explicado que la enfermedad le fue diagnosticada en un estadio temprano y que el pronóstico es bueno. En un comunicado, ha trasladado la «inmensa gratitud a todo el personal médico que la ha apoyado en los últimos días». «Está muy agradecida con el personal involucrado en la mamografía que identificó su enfermedad, que por lo demás no presenta síntomas, y está convencida de que su experiencia subraya la importancia de las pruebas y detección periódicas».

La madre de Beatriz y de Eugenia de York ha estado ingresada durante cinco días en el hospital privado King Edward VII, el centro sanitario habitual de la familia real británica cuando requiere de cuidados médicos, ubicado en el centro de Londres. El pasado sábado fue dada de alta y ahora está recuperándose, seguida muy de cerca por su familia que le acompaña y le apoya, en su casa, el Royal Lodge de Windsor, donde vive con su exmarido, el príncipe Andrés. «La duquesa está recibiendo los mejores cuidados», ha precisado su portavoz que habla del buen pronóstico posoperatorio.

La familia de los York ha crecido en los últimos años. Aunque lleva divorciada del hijo de Isabel II desde 1992, siempre han seguido unidos de uno u otro modo y ni siquiera los graves escándalos sexuales han logrado separarlos. Además de su exmarido, le acompañan en esta recuperación sus dos hijas y sus tres nietos. Eugenia y su marido, Jack Brooksbank, tienen dos hijos, August y Ernest George Ronnie, que nació el pasado 30 de mayo. Por su parte, Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi tuvieron una niña, Sienna Elizabeth, en septiembre de 2021. Junto a ellos, la nueva cruzada de la duquesa es resaltar la importancia de hacerse revisiones periódicas, aunque no se tengan síntomas.

Por eso, antes de someterse a la cirugía, dejó grabado su podcast 'Tea Talks with the Duchess and Sarah', que ha estado retenido hasta que ha recibido el alta, y en el que califica como «vitales» los chequeos médicos. «Es muy importante que se hable sobre eso. No me importa si nadie quiere saber de mí», ha dicho Sarah. «Se lo digo a la gente desde aquí porque quiero que cada persona que escuche este podcast vaya y se haga un chequeo, vaya y sea examinado», ha subrayado.