Sara Cisneros vuelve a las redes con un emotivo de vídeo tras la muerte de su hermana

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 10 de enero 2025, 11:21 Comenta Compartir

El pasado 17 de diciembre murió la joven influencer Paula Cisneros, hermana de la también influencer Sara Cisneros. La cacereña, que se hizo muy conocida en redes sociales como ejemplo de superación y visibilizar que el síndrome de down no es impedimento para desarrollar todas sus capacidades bajo su lema 'Yo lo puedo todo' falleció tras luchar contra el cáncer durante un año.

Casi un mes después, Sara, quien estaba muy unida a su hermana, ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram, donde cuenta con 423.000 seguidores, en el que ha querido dar las gracias por todas las muestras de apoyo recibidas durante todo el proceso.

«6 años y 10 meses de puro amor, devoción y orgullo que siempre llevaremos en nuestros corazoncitos y en nuestros recuerdos y que me darán fuerzas para seguir con lo que sea que venga. Gracias a todxs por el apoyo, de verdad», reza el texto que acompaña el vídeo.

Sara comienza dando las gracias a todos por haberlas hecho sentir tan arropadas durante todo el tiempo. «ha habido personas que incluso en estas fechas que habéis vivido que para nosotros han sido más complicadas me han mandado un mensajito incluso diario recordando que están ahí, mandando fuerzas, mandando ánimos. Cada uno de esos abrazos os prometo que los he sentido todos».

La influencer señala que el proceso no ha sido fácil desde que comenzó pero que ha sido algo que han guardado para la familia, si bien ahora quiere contar que todo ha sido complicado pero que Paula se ha mostrado siempre valiente, fuerte, luchadora, amable, educada y agradecida en todo momento.

Como explica, su vida desde que nació Paula estuvo enfocada a compartirla con ella y en estos momentos se siente «perdida, vacía, muy rota» y que, aunque tendrán que ir integrando ese dolor que no desaparecerá nunca, en algún momento tendrá que sonreír a la vida como legado a Paula y su eterna sonrisa.

Por otra parte, Sara señala que al día siguiente del fallecimiento de su hermana recibió comentarios en algunos vídeos de «Ya lo has superado» o «qué poco te ha afectado», explicando que eran vídeos antiguos. Aún así, la influencer aclara que es autónoma y se encuentra sin trabajar, teniendo que volver a hacerlo en algún momento. «Eso no implica que yo ya esté súper bien, implica que soy responsable y también soy muy consciente de que a nadie le gustaban más mis vídeos que a Paula, que a mi hermana. Lo seguiré haciendo porque yo confío en que allá donde esté los vaya a ver y yo quiero que ella siga disfrutando mis vídeos, sintiéndose orgullosa de mí y sobre todo emocionándose con cada pequeña referencia que haga hacia ella».

Nada es tan preocupante ni tan importante como a veces parece

Finaliza el vídeo con una importante reflexión dirigida a todos su seguidores; «Nada es tan preocupante ni tan importante como a veces parece de verdad, por si os sirve, o sea, mientras tengáis salud y calma es que todo está bien y bueno me veréis probablemente con una sonrisa en la cara igual que me habéis visto durante este último año y algo porque así somos, porque así soy yo, porque así somos nosotras u porque así me lo ha enseñado Paula y es que no hay nada mejor que yo pueda hacer por seguir su legado que mantener siempre su sonrisa en mi cara».

El vídeo ha recibido ya más de 118.000 reacciones y casi 5.000 comentariosen menos de 24 horas. Sara se muestra en todo momento muy emocionada, pudiéndose observar cómo no puede contener las lágrimas en determinados momentos y tiene que cortar para retomar posteriormente en el mismo punto.

Esta ha sido la tercera publicación que la influencer ha publicado desde el 17 de diciembre cuando anunciara el fallecimiento de su hermana, compartiendo también el día 24 de diciembre una serie de fotografías en las que se puede ver a ambas disfrutando tan solo unos días antes. «Hace 24 días hicimos estas fotos. Hace una semana te abracé físicamente por última vez (porque en mi cabeza y en mi corazón lo hago continuamente). Todavía estoy intentando entender y aprender a «todo» sin tu manita agarrada. Sé que te gustan estas fotos y, sobre todo, estas fechas… así que Feliz Navidad, pequeña», escribió Sara para felicitar la Navidad su hermana.

Una vida compartida en redes

Las hermanas se han mostrado inseparables en todo momento en los diferentes vídeos compartidos en sus redes sociales donde mostraban diferentes momentos de su vida y con los que se hicieron muy conocidas, llegando incluso a dar las campanadas en Canal Extremadura en el Fin de Año de 2022.

En diciembre del año 2023, Sara y su familia sufrieron un duro golpe tras el diagnóstico de sarcoma que recibió su hermana tras ingresar en el hospital por unos síntomas que asustaron a la familia.

Tras el fallecimiento de Paula, la asociación Down Cáceres ha mostrado su pésame a través de una publicación en su perfil de redes sociales, además de la presienta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; «Quiero trasladar mi más profundo y sincero pésame por la pérdida de Paula Cisneros. Nos unimos al dolor de su familia en este momento tan difícil. Su risa, su amor y su valentía seguirán viviendo en nuestros corazones», señaló.

Temas

Instagram