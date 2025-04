Santiago Pedraz rompió con Esther Doña dos semanas antes del anuncio de su boda

joaquina dueñas Miércoles, 31 de agosto 2022, 15:45 Comenta Compartir

Hace una semana la portada de 'Hola' anunciaba el compromiso entre Esther Doña y Santiago Pedraz. El juez había pedido matrimonio a su pareja al cumplirse el primer aniversario de la relación y así se lo contaban a la publicación con un posado en exclusiva realizado a finales de julio. Sin embargo, el mismo miércoles 24 de agosto, con la revista en los quioscos era el propio magistrado el que llamaba «asombrado» porque la noticia hubiera salido a la calle. «Rompí la relación el pasado 12 de agosto», explicaba a 'Hola'. «Desde entonces, absoluta distancia», continuaba Pedraz. «Hay líneas rojas que no se pueden traspasar y por eso me planté y rompí», aseguraba. Una ruptura que para él no ha tenido marcha atrás en ningún momento: «Esther ha cambiado. Ya no es la persona de la que me enamoré. Es muy doloroso, muy triste».

Sin embargo, la versión de la otra protagonista es completamente distinta. Para empezar, no coinciden las fechas ya que la viuda del marqués de Griñón dice que «el sábado día 20 de agosto recibí un mensaje por WhatsApp de Santiago diciéndome que la relación se había terminado. Por supuesto, no me lo tomé en serio. Le llamé por teléfono, pero fue imposible la comunicación. Después de ser una mujer comprometida y los dos en edades adultas, no me creo el romper una relación con un simple mensaje de dos líneas».

Con este argumento justifica que confirmara que el enlace seguía adelante a la revista el lunes 22 de agosto y que se ratificara el mismo miércoles 24: «Quedaos tranquilos, que en unos días se va a arreglar y estaremos tan bien como siempre. Es solo una pelea más de tantas». Una valoración que ha quedado en nada y que ha puesto en cuestión las intenciones y la imagen de la modelo.

Temas

Santiago Pedraz