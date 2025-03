Sandra Gago y Feliciano López dan la bienvenida a su segundo hijo

Joaquina Dueñas Domingo, 18 de febrero 2024, 13:31 Comenta Compartir

Sandra Gago y Feliciano López han dado la bienvenida a su segundo hijo este fin de semana. Según avanzó la revista '¡Hola!', el nacimiento del pequeño Marco se produjo el pasado sábado y tanto la madre como el pequeño se encuentran perfectamente. El 4 de enero, la familia celebró el tercer cumpleaños de Darío, su primogénito, que acaba de convertirse en hermano mayor. El benjamín ha llegado al mundo en un momento muy especial para sus padres ya que anunciaron el embarazo al tiempo que el tenista dejaba las pistas de tenis después de toda una vida dedicada a este deporte.

La pareja está viviendo un momento dulce después de ampliar la familia ya que era un deseo de ambos. «Yo no me quiero quedar solo con uno. No quiero que Darío sea hijo único. Y Sandra tampoco», contaba Feliciano en una entrevista a la misma publicación que ha contado el nacimiento de su segundo hijo en primicia. De momento, ninguno ha contado en sus redes la buena nueva, pero a buen seguro que pronto podremos verlos disfrutando en familia como acostumbran a hacer con su hijo mayor.