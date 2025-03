Sale a la luz el motivo por el que Antonio Tejado fue condenado en su juicio con Candela Acevedo

Joaquina Dueñas Miércoles, 21 de febrero 2024, 11:49 Comenta Compartir

En septiembre del año pasado, veíamos a Candela Acevedo salir de los juzgados de Sevilla sin poder contener las lágrimas al sentir que, por fin, había cerrado un triste capítulo de su vida. La joven había denunciado a Antonio Tejado y la salida de las dependencias judiciales, explicaba que «ha asumido todo lo que me ha hecho a mí, ya se ha hecho justicia», aunque reconocía que «todavía sigo muy perjudicada pero bueno, por fin ha pasado todo». Respecto al motivo que le había llevado denunciar, silencio absoluto. Ahora, la exnovia del sobrino de María del Monte se ha armado de valor para contar lo sucedido: «Antonio está condenado por distribuir vídeos íntimos míos».

Enfermera de profesión, Candela ha relatado en la revista 'Lecturas' el calvario que vivió al lado de Tejado, por el que ha necesitado terapia y del que todavía sigue sufriendo secuelas. De hecho, ha asegurado que, si no estuviera en prisión, no se habría atrevido a contarlo. En aquella salida de los juzgados, a ella la veíamos deshecha, acompañada por Amor Romeira, que fue uno de sus grandes apoyos, mientras Tejado estaba sereno y sonriente a pesar de que acababa de ser condenado a seis meses y cinco días de prisión y a 6.000 euros de multa, de los que, según la víctima, todavía debe 3.500.

Fue en 2020 cuando la sevillana supo que estaban circulando vídeos íntimos suyos. «Iba a trabajar al hospital y me iba constantemente al baño a llorar. Mi cuerpo no podía sostenerse. Fue un infierno total», ha relatado. Fueron unos conocidos los primeros en alertarse sobre los vídeos íntimos estaban circulando, pero no dio crédito a aquellas palabras. Una semana después, un amigo de Antonio le contó que le había enviado vídeos suyos. «Empecé a llorar. Estaba en shock. Iba por la calle y pensaba que todo el mundo había visto cómo había tenido relaciones sexuales», se ha lamentado. Un episodio de su vida que ha calificado de «terrorífico».

Candela también ha detallado momentos vividos durante su noviazgo con el sobrino de la cantante que le hicieron sentirse «aterrorizada». «En casa hubo una bronca tan fuerte que alguien llamó a la policía», ha contado. «Al principio me lo callaba. Pensaba que era algo puntual y se veía tan arrepentido que creía que no tenía por qué alarmar a nadie», ha recordado. Pero luego, se dio cuenta de que «me estaba cohibiendo, humillando, que me tenía controlada», por lo que recurrió a su hermana para salir de aquella situación. La ruptura con Tejado fue para ella «un alivio».

Al contrario que Alba Muñoz, exmujer de Antonio, Candela sí guarda muy buen recuerdo de María del Monte. «Conmigo ella ha sido un encanto», ha explicado, al tiempo que ha afirmado que para su sobrino «era como una madre». Y, aunque se lleva muy bien con parte de la familia del que fuera su pareja, diferente es el recuerdo sobre la madre que llegó a decir en un plató que la «tendría que ver pidiendo en la calle». «Me deseaba el mal y mira por dónde le ha caído en cima el mal a ella», ha reflexionado.

Nuevos detalles sobre el robo

Y es que, desde que Antonio Tejado entró en prisión provisional comunicada y sin fianza como presunto autor intelectual del asalto en casa de María del Monte e Inmaculada Casal, no han dejado de trascender nuevos datos sobre aquella aciaga madrugada de finales de agosto que lo colocan en el punto de mira. Según recoge el atestado de la Guardia Civil, Antonio no dudó en indagar para conocer con más detalle los hábitos de sus familiares, con preguntas como «¿a qué hora os vais a la cama?» el día antes del robo. Un trabajo del Instituto Armado que ha llevado al juez a señalar en su auto que Antonio Tejado «le facilitó la posibilidad al resto de inculpado de entrar en el inmueble por la puerta trasera sin necesidad de grandes quebrantos a dicha puerta y permitiendo el que fácilmente se pudiera entrar en el interior».

La revista 'Semana' publica este miércoles detalles de ese auto en el que también se detalla que «una vez en la vivienda, los investigados maniataron y tuvieron retenidos a los moradores contra su voluntad golpeándoles, maltratandoles y amenazandoles de muerte. Todo ello hasta que la propietaria de la vivienda accedió a abrir la caja fuerte» de la que obtuvieron un botín de joyas y relojes «por un valor aproximado de un millón de euros y 14.500 euros en efectivo».

El auto apunta directamente a Antonio como la persona que comunicó al resto los asaltantes el momento en el que María estaba en la vivienda «en orden a posibilitar el robo». La resolución judicial recoge también que «existen elementos probatorios que racionalmente acreditan lo hechos. Las intervenciones telefónicas, geolocalizaciones y balizamientos acordados acreditan la efectiva y real participación, conexión y concertación de todos los inculpados».

A pesar de las detenciones, el día de toma de declaración en el juzgado, María del Monte confirmaba que no habían podido recuperar nada de lo sustraído, entre lo que había algunos objetos con más valor sentimental que económico, como el bolígrafo con el que la cantante firmó su primer contrato o recuerdos de los padres de la pareja. Más aun, aquel día conocieron que parte de lo robado ya había sido vendido por 48.000 euros en el mercado negro, lo que ha disipado las esperanzas de recuperar algo del botín.