Isa Pantoja rompe con su hermano, Kiko Rivera, tras su ataque público La hija de Isabel Pantoja se ha mostrado profundamente dolida: «No me ha dejado sin argumentos, me ha dejado sin fuerzas»

joaquina dueñas Madrid Jueves, 10 de febrero 2022, 16:41

Kiko Rivera está más alejado que nunca de su familia. A pesar de contar con el apoyo incondicional de su mujer, al menos públicamente, la última entrevista en la que arremetía por enésima vez contra su madre y contra su hermana, le está pasando una importante factura económica y emocional. En ella desvelaba episodios de la intimidad de su hermana que no han dejado a nadie indiferente y que le han valido el reproche incluso de algunos de sus amigos. Tras días meditándolo y barajando la posibilidad de interponer una demanda, finalmente, la hija de Isabel Pantoja ha decidido romper con su hermano y alejarse para evitar más sufrimiento.

Y es que Isa P. está visiblemente afectada por los últimos acontecimientos y no ha podido evitar las lágrimas en algunas de sus últimas intervenciones televisivas llegando a confesar que «es una persona que quiero pero no me quiere y lo tengo que aceptar». Unas duras palabras de la pequeña del clan Pantoja que conmovieron a sus compañeros del Programa de Ana Rosa.

La situación se ha vuelto tan insostenible que la joven ha tomado la determinación de poner tiempo y espacio de por medio con el marido de Irene Rosales. «No quiero remover esto, es hacer leña del árbol caído», decía en Ya son las ocho, junto a Sonsoles Ónega, donde se rompía: «Lo único que me sale es llorar o decir que no quiero perdonarle».

«Tengo que poner un tope, no de ahora, desde hace tiempo», reflexionaba. «Me cuesta darme cuenta de la realidad y tengo que decir hasta aquí», continuaba. «Ha sobrepasado todo, no me ha dejado sin argumentos, me ha dejado sin fuerzas», concluía poniendo punto final a una polémica de la que ha decidido retirarse porque según señaló, estaba en juego su propia salud.

Y precisamente a la salud de Isabel Pantoja ha hecho referencia Isa P. en los últimos días. La relación entre madre e hija no es fluida, más aun, parecía casi inexistente ya que la tonadillera no se comunica con ella ni siquiera telefónicamente. Sin embargo, tras la entrevista de Kiko, Isa decidió llamar a su madre: «Yo quiero mucho a las personas, aunque estas no estén preparadas o pasen situaciones malas, si considero que debo estar ahí, echar una mano y ayudarlas, es mi deber, y en el caso de mi madre, ella no está bien psicológicamente», argumentaba.

De sus palabras se desprendía que las últimas declaraciones del dj habían sido el golpe de gracia para la tonadillera después de un año de duras acusaciones por parte de su hijo: «Permitidme decirlo, mi madre ha sufrido maltrato psicológico por parte de mi hermano por todo lo que se ha dicho y de mucha gente que ha contado muchas cosas de ella», aseguraba la colaboradora que esta vez no piensa dejar pasar el agravio.