Rodolfo Sancho, a los medios de comunicación: «No tengamos un problema»

Joaquina Dueñas Miércoles, 10 de abril 2024, 09:34 Comenta Compartir

La segunda sesión del juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta ha unido a sus padres, el actor Rodolfo Sancho y la analista de inversiones Silvia Bronchalo. Aunque en un primer momento se pensó que se habrían organizado para no coincidir debido a la mala relación que tienen, la abogada de Bronchalo explicó este martes en el programa 'TardeAR' que la ausencia en el primer día se debió a un problema personal derivado de un tema de salud que se había complicado en las últimas horas.

A su llegada al tribunal provincial de la isla tailandesa de Ko Samui, Bronchalo ha evitado responder a las preguntas de los medios de comunicación, aunque a la salida, seria y con gafas de sol, ha sido preguntada por la posibilidad de que la defensa de su hijo gane el caso a lo que ha dado una rotunda respuesta: «Aquí nadie gana, aquí todos han perdido». Sobre cómo había visto a su hijo, ha apuntado que «está tranquilo, bien y espera que se resuelva todo».

Una actitud que dista mucho de la que ha tenido el padre del chef español, Rodolfo Sancho, a su llegada al tribunal. El actor se ha presentado contrariado con la prensa con un claro mensaje: «En este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema». «Por favor, no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas», ha solicitado en ese mismo sentido.

El intérprete intenta mantenerse alejado de los medios, de hecho, después de la primera sesión del juicio pudieron grabarle mientras cambiaba de vehículo intentando despistar a los periodistas razón por la que este miércoles ha rogado que no le persigan por la isla. Una petición de respeto en la que ha insistido al término de la segunda sesión del juicio, cuando ha salido del edificio con una sorprendente sonrisa mientras ha comentado que «va todo muy bien».

En este segundo día han declarado nuevos testigos de los propuestos por la Fiscalía, los dependientes que vendieron a Daniel Sancho los cuchillos y las bolsas de plástico, el kayak con el que supuestamente se habría deshecho de parte del cadáver de Edwin Arrieta después de desmembrarlo, así como el gerente del restaurante donde apareció una mochila del acusado que contenía un cuchillo.

Aunque el juez ha sido rotundo respecto a las filtraciones, exigiendo absoluto secreto sobre lo que acontece en el interior de la sala a todos los asistentes so pena de cárcel, ha trascendido que, igual que el primer día, el acusado ha tenido oportunidad de interrogar a los testigos y el programa 'Código 10' de Cuatro ha informado de la literalidad de una de la frase que Daniel ha dicho: «Aquí hay muchas mentiras y me estoy jugando la vida».

Un tribunal «muy garantista» con la defensa

El juicio se está celebrando a puerta cerrada y, aunque la prensa ha podido acreditarse, no puede hacer ningún tipo de grabación ni transmitir nada de lo que suceda en el interior, ni siquiera se pueden tomar notas. Aunque sí ha trascendido que, igual que el primer día, el acusado ha tenido oportunidad de interrogar a los testigos y el programa 'Código 10' de Cuatro ha informado de la literalidad de una de la frase que Daniel ha dicho: «Aquí hay muchas mentiras y me estoy jugando la vida». De hecho, durante el proceso, todos los presentes deben cumplir una serie de normas budistas. Quienes estén en la sala deberán permanecer descalzos y vestir pantalón largo. Además, han de tener los hombros cubiertos. Igualmente, permanecerán sentados en una postura muy concreta: con las manos sobre las piernas que no pueden cruzarse.

Unas normas que también ha tenido que cumplir Rodolfo Sancho, padre del acusado, que llegó a Tailandia hace dos semanas. El reconocido actor llegó tranquilo, como es habitual en él, y respondió con amabilidad a los medios. Hasta ahora, había optado por el silencio y solo habíamos tenido noticias a través de su equipo legal, encabezado por el conocido abogado Marcos García Montes. A su salida tras finalizar la sesión, el intérprete aseguró que «todo ha ido muy bien».

Temas

Daniel Sancho