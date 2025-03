Rocío Carrasco, rota ante el apoyo de su exchófer, José María Franco

joaquina dueñas Martes, 25 de octubre 2022, 16:34 | Actualizado 16:55h. Comenta Compartir

Durante años fue fiel lacayo de Antonio David Flores y azote Rocío Carrasco. Las apariciones de José María Franco, exchófer de Rocío Jurado, en televisión y revistas de papel cuché eran recurrentes tras la separación de la hija de la más grande y el ex guardia civil, siempre del lado del malagueño. Sin embargo, este lunes sorprendía pidiendo perdón públicamente a Rocío que se rompía en directo al escuchar cómo el que había sido su enemigo acérrimo respaldaba sus acusaciones de malos tratos hacia el padre de sus hijos.

«Esto podía haber sido antes y no haber pasado muchísimas cosas», respondía ella deshecha en lágrimas. «Pensé que me iba a enfrentar a esto de otra manera y que me iba a poder más la ira, pero al final, me he dado cuenta de que no», continuaba. Rocío había sabido del cambio de opinión del exchófer meses antes, sin embargo, no ha sido hasta que lo ha tenido delante cuando se ha dado cuenta de lo que eso significa realmente para ella.

Y es que José María Franco no dudó en asegurar que había contado «mentiras» sobre la vida de la hija de Rocío Jurado durante su matrimonio y tras su separación de Antonio David. «Espero que se aclare todo y decir la verdad», dijo el que durante un tiempo fue hombre de confianza de la chipionera. «No he sabido lo que te estaba pasando realmente hasta que pasó lo tu hija», se justificó y relató alguno de los violentos capítulos que había conocido de primera mano cuando el ex guardia civil habría cogido del cuello y del pelo a su entonces pareja. Violencia física y verbal que negó durante años. «Me arrepiento de lo que he hecho. Fui manipulado por él. Quiero pedir disculpas porque le he hecho bastante daño», lamentó.

El testimonio de Franco y la reacción de Rocío Carrasco convirtió el programa del lunes de 'En el nombre de Rocío' en uno de los más duros emitidos hasta el momento, que recordaba a los primeros episodios de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en los que la hija de la cantante y de Pedro Carrasco se decidió a romper su silencio para relatar la pesadilla vivida durante años que le costó la ruptura con sus hijos y su salud mental. Franco también habló de cómo la madrileña había estado siempre pendiente de su hijo menor, algo que se ha puesto en cuestión en numerosas ocasiones: «Rocío Carrasco se desvivía en los cuidados de sus hijos, en especial de David». «He visto que estabas completamente volcada en tu hijo», recordó.

Unas confesiones que, si bien no cambian el pasado, Rocío Carrasco agradeció: «Te lo agradezco y bueno, al final, recapacitar y tener valentía de decirlo públicamente y afirmarlo en sede judicial tiene un valor». En este sentido, Jorge Javier Vázquez, conductor del espacio, precisó que el invitado había acudido sin cobrar, solo con el ánimo de contar la verdad que había negado durante más de dos décadas.