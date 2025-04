Rocío Carrasco celebrará sus 25 años de amor con Fidel Albiac casándose por la Iglesia

Joaquina Dueñas Miércoles, 3 de abril 2024, 13:47 Comenta Compartir

Muy sonriente, incluso riendo a carcajadas, anuncia Rocío Carrasco su próxima boda por la Iglesia con Fidel Albiac para celebrar «25 años maravillosos». «Nos haría mucha ilusión celebrar las bodas de plata casándonos por la Iglesia, igual que en su día nos casamos por lo civil en una celebración de gratitud para todos lo que habían estado con nosotros todo el tiempo». Aunque todavía no tiene fecha para el gran día, asegura que no será dentro de mucho.

Lo que sí tiene claro es que no será su tío Antonio quien la llevará al altar, como sucedió en su primera boda en 2016. «Me llevará otro miembro de la familia. Ese momento fue tan único y lo tengo guardado de una forma maravillosa, que sería como imitarlo y no se puede repetir». Además, explica que incrementará la lista de invitados: «La familia ha crecido. Tengo durante este tiempo mucho que agradecer a mucha gente».

Rocío está viviendo una etapa vital en la que se declara «feliz». He aprendido que las cosas cuando son, son y cuando no son, no son. Ser consciente de eso te hace sentir bien, asumes que no puedes ser todo en la vida y que dentro de todo eres una puñeterísima afortunada».