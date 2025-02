Risto Mejide empieza el 2023 con quirófano a la vista

joaquina dueñas Martes, 3 de enero 2023, 13:10 Comenta Compartir

Risto Mejide sufrió un percance durante la presentación de las Campanadas de Telecinco y Cuatro junto a Mariló Montero que terminó con uno de sus dedos roto. El presentador quiso dejar atrás con tanta fuerza el 2022 que acabó rompiéndose la primera falange del dedo anular, tal como él mismo contaba publicando la imagen de su radiografía. «Habrá que operar», anunciaba.

«Acabar un año de mierda rompiéndome el dedo es mitad karma mitad alegoría. Arranco 2023 con un souvenir que me recuerda día y noche que todo puede empeorar. Que seguramente será mi penitencia por todo aquello que no he sabido hacer mejor. Y que, sin lugar a dudas, hay que seguir trabajando para mejorar como persona y como profesional», escribía en uno de sus historias en su cuenta de Instagram.

Aun así, se mostraba optimista al afirmar que «quedan muchas cosas bonitas por delante. Y que nadie lo dude, ahí vamos a estar. Me quedan 19 dedos sanos que piden guerra. Y se la pienso dar». «Feliz 2023, familia. Os quiero como quien no se conoce, pero se intuye», terminaba.

