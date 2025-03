Rihanna se encumbra en su concierto de la Super Bowl y anuncia su segundo embarazo

Rihanna ha vuelto a hacerlo. La cantante de Barbados triunfó esta madrugada en el show que tenía preparado para el intermedio de la Super Bowl. ... Apareció como los ángeles, cayendo del cielo sobre una plataforma hidráulica, y su habitual mirada felina encandiló al público, al del estadio y al que lo estaba viendo por televisión.

Vestida con un mono rojo de estilo 'cargo' y acariciándose la tripa comenzó un espectáculo con mayúsculas. «¿Y esa barriga?», se preguntaban algunos en Twitter. Fue el inicio de un miniconcierto que vino a saciar la sed de sus fans, huérfanos de Ri desde hace años: cuatro desde que no pisa un escenario en directo y siete desde que no saca un disco.

Durante el espectáculo, la artista cantó, caminó y se insinuó a la cámara. Fueron 13 minutos de puro talento. Pero eso sí, sin un solo baile. Para eso tenía a un grupo de bailarines que no pararon ni un segundo al ritmo de un popurrí con el que la cantante repasó sus mejores éxitos. De 'Rude Boy' a 'We Found Love', sin olvidarse de 'All of Lights', 'Diamons' y 'Umbrella', la canción que la encumbró hace 16 años.

Y todo ello con un deje de cierto desinterés propio de la artista, que en los últimos años se ha volcado más en su faceta como empresaria con su marca de maquillaje (tuvo un guiño con ella al retocarse en pleno escenario) y en su papel de madre.

Rihanna tuvo a su primer hijo en mayo de 2022 junto al rapero A$AP Rocky y ahora está esperando el segundo, tal y como confirmó su agente tras el intermedio de la Super Bowl. No se sabe de cuántas semanas está, pero desde luego y a juzgar por la curva de la felicidad que mostraba su mono, estaría ya en el segundo trimestre.

Sin cobrar

Su actuación ha puesto punto final a su retiro de los últimos años. Como bien dijo ella, aceptó participar en el show de la Super Bowl porque había llegado «el momento adecuado». «Si voy a dejar en casa mi hijo, que sea por algo especial. Era ahora o nunca para mí», aseguró. Y vaya cómo lo ha hecho. Además, este miniconcierto venía también rodeado de polémica. No ha cobrado ni un euro porque así lo ha decidido ella. Y eso que según algunos medios, como 'Warble Entertainment', la artista cobra 8 millones de dólares por evento.

Esta vez, simplemente aceptó la propuesta para apoyar al jugador Colin Kaepernick, que fue vetado de la NFL tras arrodilarse como portesta contra el racismo y la brutalidad policial. RiRi se ha sumado así a la larga lista de estrellas que han amenizado la Superbowl en los últimos años. Dr Dre, Shakira, Jennifer López, Katy Perry... Pero lo ha hecho a su manera: reivindicativa y convirtiendo el momento en el anuncio de embarazo con más espectadores de la historia.