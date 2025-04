Renfe rescinde el contrato de colaboración con 'Malinche'

Joaquina Dueñas Miércoles, 10 de julio 2024, 13:13 | Actualizado 13:31h. Comenta Compartir

Renfe Viajeros ha procedido a resolver su acuerdo de colaboración con 'Malinche', la última producción de Nacho Cano, tras las declaraciones vertidas por el artista en la jornada del martes. El cantante fue detenido ayer por una presunta contratación ilegal de inmigrantes en su espectáculo y tras prestar declaración en dependencias policiales fue puesto en libertad el mismo día. Por la tarde, Cano convocó una rueda de prensa para dar explicaciones en la que no dudó en arremeter contra la Policía Nacional, a la que calificó de «criminal», lo que ha llevado a la empresa pública a rescindir el contrato de colaboración, según han informado en un comunicado remitido este miércoles.

«Dicho acuerdo establece que las partes podrán desistir de forma unilateral y anticipadamente de él cuando entiendan que la colaboración de la otra parte con otras entidades 'sea susceptible de causarle un perjuicio reputacional», señala el documento enviado por la entidad.

«Renfe comparte la preocupación social por los sucesos producidos ayer en relación con una presunta vulneración de los derechos de los trabajadores», recoge el comunicado, al tiempo que subraya que «Renfe considera a la Policía Nacional, que cumple 200 años al servicio de los ciudadanos, y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho».

«La policía son unos criminales, vamos a denunciarles. Esperamos que se haga justicia. Si me encuentran muerto en la cuneta ya saben quién ha sido», fueron las palabras concretas del productor que se defendió argumentando que «han sacado todo de contexto para ir a por mí por la única razón que apoyo a Ayuso».

Todo comenzó cuando el productor trajo a España a 19 artistas de México con una beca para poder llevar su musical 'Malinche' al país Azteca, lo que le ha llevado a estar acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y del «favorecimiento de la inmigración ilegal». De salir adelante, el productor se enfrentaría a una pena de entre dos y cinco años de cárcel por el primer delito y a entre seis meses y seis años de prisión por el segundo.

«La oportunidad de triunfar»

Cano negó ante los medios las acusaciones arguyendo que se trata de estudiantes con los que se han llevado a cabo todos los trámites correspondientes. «Yo me desplazo a México con mi equipo y hacemos unos castings, se eligen a esas personas que son las más adecuadas para poder estrenar 'Malinche' en México que es nuestro objetivo», detalló. «Aquí no estamos hablando de traer trabajadores que quiten el trabajo de la gente aquí, no. Desde el primer momento el programa es: venís, os entrenáis y volveremos a México y entrenaremos allí», precisó añadiendo que incluso que hablaron con la embajada de México y el embajador les dio una recepción. «Lo que queremos es que tengan la oportunidad de triunfar», expresó.

«Viven en un hostel, tienen sus profesores, van ensayando y cuando están listos se van incorporando», describió, subrayando que no sustituyeron a ninguno de los empleados del espectáculo. Sin embargo, fuentes policiales precisan que los becarios tenían denegado el permiso de estudios desde mayo, lo que implica la salida obligatoria de estas personas del país.