La reina Sofía, de concierto en Grecia con sus hermanos

Después de un año y medio sin que la reina emérita pudiera viajar a Grecia, su tierra natal, parece que la relajación de las medidas restrictivas impuestas para luchar contra la pandemia del coronavirus se lo está poniendo más fácil. A finales de mayo conocíamos que la madre de Felipe VI acudía a visitar a su hermano, Constantino, para celebrar el 2 de junio su 81 cumpleaños. Le acompañaba su hermana Irene. Ahora, la monarca ha regresado a Atenas para asistir de nuevo con sus hermanos a la actuación de su amigo, el director de orquesta Zubin Menta.

Conocida melómana, Sofía disfrutó de un concierto al aire libre en el Odeón de Herodes Atticus con motivo del 30 aniversario de la inauguración de Megaron the Athens Concert Hall, en el marco del Festival Epidauro de la capital griega. La reina emérita, su hermana Irene, su hermano Constantino y la mujer de este, Ana María, se sentaron juntos en las gradas de piedra, si bien mantuvieron la distancia de seguridad y llevaron en todo momento la preceptiva mascarilla.

La madre del rey está viviendo un mes de junio muy ajetreado. A sus 82 años (cumplirá 83 el 2 de noviembre) sigue comprometida con las causas culturales y medioambientales. En su anterior viaje a Grecia hace solo unos días visitó la Galería Nacional de Atenas donde fue recibida por la ministra de Cultura y Deportes del país heleno, Lina Mendoni, y por la directora del museo, Marina Lambraki-Plakaen.

Y, sin ir más lejos, el pasado fin de semana, ya de vuelta en España, no dudó en remangarse y participar en el Proyecto Libera, promovido por SEO Birdlife y Ecoembes. Una iniciativa que tiene el objetivo eliminar lo que denominan 'basuraleza', recogiendo la basura de campos, playas, montes, mares, ríos, pantanos, embalses y todo tipo de parajes naturales. La reina, acudió a Soto de las Juntas, un entorno de alto valor ecológico que se encuentra entre los madrileños ríos Manzanares y Jarama, en la localidad de Rivas-Vaciamadrid.

A pesar de sus idas y venidas, recientemente ha trascendido una confesión atribuida a la reina emérita en la que habría afirmado con aires pesimistas «si todo esto se acaba yo nunca me iré de España. Me quedo y vivo en Madrid en un pisito de alquiler». Unas palabras que habría dicho las pasadas Navidades cuando corrían rumores de una posible salida de ella del país, siguiendo la senda trazada por su marido, el rey Juan Carlos I. Algo que, demuestra que la no estaría dispuesta a vivir un nuevo exilio. Durante su infancia tuvo que abandonar su Grecia natal junto a su familia tras la invasión alemana durante la II Guerra Mundial y permaneció en Egipto y en Sudáfrica para trasladarse después a Londres, ciudad a la que habría seguido viajando asiduamente. De hecho, uno de los rumores que siempre ha rodeado a la exreina es que pasaba mucho tiempo en Gran Bretaña, especialmente cuando sus hijos fueron mayores y se marcharon del hogar familiar para estudiar o desarrollar su carrera profesional.