Margarita de Dinamarca celebra su Jubileo de Oro eclipsado por el fallecimiento de Isabel II

Desde el pasado jueves, solo una reina ha ocupado todos los titulares. El fallecimiento de Isabel II después de 70 años encabezando la monarquía británica ha acaparado toda la atención, incluso las revistas del corazón han sacado a la calle ediciones especiales este lunes. Así, ha quedado en un segundo plano el Jubileo de Oro de otra reina europea, Margarita de Dinamarca, actualmente, la única en activo. La casa real danesa se ha visto obligada a modificar la agenda de actividades para la celebración de los 50 años en el trono de su soberana por el luctuoso acontecimiento.

La ascensión al trono de Margarita de Dinamarca se produjo en 1972, inmediatamente después de la muerte de su padre, Federico IX, el 14 de febrero. Como en el caso de Carlos III, su proclamación se produjo al día siguiente. Sin embargo, al estar la fecha ligada a la pérdida de su progenitor, a quien estaba muy unida, nunca ha celebrado el aniversario ese día. De riguroso luto y ya coronada, salió al balcón del palacio de Christiansborg donde anunció el lema de su reinado: «La ayuda de Dios, el amor del pueblo y la fuerza de Dinamarca». Desde entonces han pasado más de cinco décadas durante la que se ha mantenido fiel a aquellas primeras palabras.

Entre los cambios en la programación prevista, se suspendió la salida al balcón de la familia real en el palacio de Amalienborg para presenciar el cabio de guardia. Donde sí que les ha podido ver ha sido en la función en honor a la jefa de Estado en el Teatro Real de Compenhague. Un acto al que acudieron algunos invitados de otras casas reales como Carlos Gustavo y Silvia de Suecia o Harald y Sonia de Noruega. Reservado solo para los adultos de la familia, Isabella, hija de Federico y Mary, fue la nieta más joven en acudir a esta cita, a sus 15 años. En su caso, no llevaba tiara, al estar reservada a las damas reales mayores de edad o casadas, lo que no impidió que fuera una de las protagonistas ya que su apuesta por un vestido rojo intenso la convirtió en centro de atención.

Al día siguiente, toda la Familia Real acudió a la catedral de Nuestra Señora de Copenhague para asistir al servicio de acción de gracias y después disfrutaron de un almuerzo privado a bordo del yate real Dannebrog. Por la noche llegó el momento de la espectacular cena de gala en el castillo de Christiansborg en compañía de sus familiares, de representantes de otras casas reales y de miembros de la sociedad y de la política danesa. Allí, la reina Margarita vivió uno de los momentos más emocionantes de las celebraciones: las palabras de su hijo y heredero, Federico de Dinamarca. «Tú pintas, yo hago ejercicio. Tú vas en busca de hallazgos del pasado, yo me escondí para evitar que me descubrieran. Tú dominas la palabra, a mí a veces me falta. A ti te gusta la música clásica, a mí el rock», aseguró, en un audaz discurso en el que combinó las alabanzas y admiración por su madre con el sentido del humo. Tras él, se fundió con su madre en un emotivo abrazo.