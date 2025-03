La reina Camila cancela nuevos actos debido a su infección respiratoria

Joaquina Dueñas Martes, 3 de diciembre 2024, 12:57 Comenta Compartir

La reina Camila se ha visto obligada a cancelar nuevos compromisos oficiales debido a la infección respiratoria que arrastra desde hace semanas y que la mantiene alejada de la vida pública, a excepción de apariciones puntuales. Aunque tenía previsto reincorporarse con motivo de la visita de Estado del Emir de Qatar que comienza este martes, no podrá participar en todas las actividades previstas, si bien procurará hacer alguna salvedad en deferencia a sus invitados. Así ha informado un portavoz del palacio de Buckingham que hace referencia a las consecuencias de la infección de pecho de la esposa de Carlos III como causa de la baja.

Por el momento, este martes no participará en el Desfile de la Guardia a Caballo en el que si se esperan al rey y a los príncipes de Gales. Respecto a la agenda de este miércoles, que incluye un almuerzo, hasta ahora no se ha confirmado nada, por lo que habrá que esperar hasta el último momento para ver si Camilla se encuentra suficientemente recuperada como para asistir. El 'Daily Mail' recoge que la monarca está teniendo «algunos efectos secundarios persistentes, en particular dejando a Su Majestad con reservas de energía significativamente disminuidas», lo que ha provocado inquietud entre la población británica, preocupada por la salud de su reina.