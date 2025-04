La reconciliación entre el príncipe Guillermo y Harry, en el aire

Joaquina Dueñas Lunes, 25 de marzo 2024, 15:44 Comenta Compartir

Cuando Kate Middleton hizo público su diagnóstico de cáncer, uno de los mensajes con más carga simbólica fue el que recibió de sus cuñados Harry y Meghan debido al profundo cisma existente entre los hijos de Diana de Gales. «Deseamos salud y curación para Kate y su familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz», rezaba el comunicado que el matrimonio dedicaba a la princesa de Gales. Unas palabras y una preocupación que permitían un atisbo de esperanza sobre una posible reconciliación.

Pronto supimos que el hijo pequeño del rey Carlos III y su esposa se habían puesto en contacto con Kate y Guillermo al escuchar el mensaje de su cuñada y, aunque se desconocen los detalles de la conversación y si se trató de una llamada o de una videoconferencia, parecía que se habían comenzado a tender puentes entre la familia.

En este sentido, parece que el príncipe Guillermo tiene claras sus prioridades y según recoge 'The Telegraph', «el problema de Harry es el último pensamiento que tienen ahora mismo». Aunque algunos medios británicos apuntan a que esto es algo que podría favorecer el reencuentro, otros aseguran que Kate no tiene ninguna intención de ver a su cuñado ya que no quiere ponerse en ninguna situación que pueda afectar anímicamente a su recuperación.

El hecho de que Harry y Meghan conocieran el diagnóstico de Kate como el resto del mundo a través del vídeocomunicado también parece un claro signo de falta de comunicación entre los hermanos. De hecho, 'The Sun' recoge que el motivo fue que para los príncipes de Gales, los duques de Sussex «no son de fiar».

La última vez que vimos juntos a los hermanos fue el 6 de mayo de 2023, durante la coronación de su padre, Carlos III. Cuando Harry conoció que su padre tenía cáncer hizo un viaje exprés para encontrarse con su progenitor, pero no hubo visita a su hermano. Está previsto que el duque de Sussex regrese a Reino Unido en mayo con motivo de los premios Invictus. Veremos entonces si realmente existe alguna posibilidad de reconciliación, aunque algunos medios como el 'Daily Mail' parecen tenerlo claro: «Se entiende que no tienen planes para una reconciliación durante la visita».