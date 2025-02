Rebecca Loos reclama a David Beckham que asuma su responsabilidad

Joaquina Dueñas Lunes, 23 de octubre 2023, 11:09 Comenta Compartir

El documental sobre la vida de David Beckham ha vuelto a poner de actualidad de Rebecca Loos que tras sentirse aludida ha decidido contestar a las declaraciones que el futbolista ha hecho sobre el sufrimiento de su esposa durante su etapa en España pidiéndole que asuma su responsabilidad. En una entrevista concedida al 'Daily Mail', ha explicado las razones por las que ha decidido hablar: «También tengo una familia y también tengo hijos y ellos también tienen Google y también pueden ver documentales».

En la docuserie, tanto el deportista como Victoria Beckham recuerdan las dificultades que pasaron durante el tiempo que pasaron en Madrid. Aunque ninguno de los dos nombra a la que fuera entonces su asistente ni hace referencia alguna a la infidelidad del centrocampista con su empleada, su figura está presente durante todo el relato. La diseñadora lo recuerda como «el momento más infeliz» de toda su vida. Por su parte, David explica que «fue la primera vez que Victoria fue víctima de ese tipo de presión. No sé cómo sobrevivimos a eso, la verdad». «Victoria lo es todo para mí. Verla tan herida fue muy difícil, pero somos luchadores. Hemos luchado por nosotros y nuestra familia. Merecía la pena», reflexiona.

Unas palabras que han provocado la contundente reacción de Rebecca que, además de dar su versión de los hechos, ha desvelado otra presunta infidelidad del futbolista con una modelo española. «Él puede decir lo que quiera y entiendo que tiene una imagen que quiere preservar, pero ha vuelto a sacar el tema y me ha hecho quedar a mí como una mentirosa, como si yo hubiera inventado estas historias. Está sugiriendo indirectamente que soy yo quien ha hecho sufrir a Victoria», ha reprochado. «Es algo que me molesta. Solo dice 'pobre de mí' cuando necesita asumir esa responsabilidad. Me han hecho cargar a mí con toda la culpa como si él no hubiese tenido nada que ver», ha destacado. «Lo peor para mí es que dice que no le gustó ver sufrir a su esposa. Eso me molesta porque él es quien ha causado todo ese sufrimiento», ha recordado, por lo que le ha reclamado que «asuma su responsabilidad».

Además, Rebecca no ha dudado en relatar el episodio de cómo descubrió otra infidelidad del futbolista. Fue en una fiesta en casa de Ronaldo Nazário a finales de septiembre de 2003. Según ha detallado, Victoria la llamó intentando localizar a su marido. «Le dije que no sabía dónde estaba y ella me dijo: 'No cuelgues, ve a buscarlo'». Fue así como lo localizó en una dependencia de la vivienda con una «impresionante modelo española». «Eso dolió», ha recordado, «me sentí muy herida».

Para Rebecca, su affaire con David Beckham era un capítulo cerrado de su vida. Casada con el médico noruego Sven Christjar Skaiaa, reside desde hace años en el país nórdico junto a su marido y sus dos hijos, Magnus, de 13 años, y Liam, de 10. Allí vive alejada de la fama: «Aquí la gente es mucho menos crítica. Antes, cuando salía al supermercado, la gente se acercaba y me apuntaba directamente con el móvil para hacerme una fotografía. En noruega todo se lo toman con más calma. No les importa», ha explicado. Además de a su familia, dedica su vida a dar clases de yoga y a promover actividades de bienestar y salud.