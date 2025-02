Raquel Sánchez Silva sorprende con su imitación de Jennifer López La placentina ha vuelto a meterse al público en el bolsillo con su 'Jenny from the Block'

Ana Isabel Padilla Macías Lunes, 22 de abril 2024, 09:56 Comenta Compartir

La segunda gala de la edición 11 de 'Tu cara me suena' ha puesto en apuros al jurado a la hora de elegir al ganador, ya que ha habido una gran competición entre todos los concursantes, si bien la placentina Raquel Sánchez Silva ha vuelto a conseguir dejar a todos con la boca abierta, en esta ocasión en inglés.

Tras su espectacular imitación la pasada semana de Nebulossa con su himno 'Zorra', que dejó imágenes que eran difícil de distinguir con las del vídeo original, tanto en los movimientos sobre el escenario como en la voz, la placentina ha vuelto a sorprender con una nueva imitación, en este caso cambiando de registro al ponerse en la piel de la Diva del Bronx; Jennifer López y su conocida canción 'Jenny from the Block'.

La presentadora, aceptando el nuevo reto que le propuso el pulsador, ha vuelto a brillar sobre el escenario mostrando su lado más urbano y acompañada con un gran cuerpo de baile. Con gorra y mucho brillo, al más puro estilo de Jennifer López, la extremeña ha demostrado nuevamente que hay que continuar siguiéndola en las próximas semanas, ya que tiene mucho que demostrar encima de ese escenario.

Tal y como hiciera en la primera gala, Raquel Sánchez Silva no se ha conformado con cantar la canción, sino que ha imitado la forma de cantar de Jennifer López así como su forma de moverse sobre el escenario, que recorrió de un lado a otro demostrando que el lugar era suyo. Nuevamente ha hecho bailar a todo el público y al jurado, recibiendo un gran aplauso al final de esta segunda y excepcional imitación con la que ha dejado a todos con ganas de ver más.

La victoria de la noche fue para Bustamante

Si bien la extremeña ha conseguido nuevamente sorprender a todos no fue la ganadora de la noche. La competencia y el nivel de este año es muy grande, habiendo podido disfrutarse en estas dos primeras galas de grandes imitaciones, como la de David Bustamente con 'Mi tierra', de Nino Bravo, con la que logró emocionar a su ex compañera de Operación Triunfo y ahora jurado del programa Chenoa y que le dio su primera victoria de esta edición de Tu cara me suena, si bien no es el líder de la clasificación general.

Las mayores puntuaciones del jurado han sido para Miguel Lago, Juanra Bonet y Raoul Vázquez, quien consiguió dos 10 y dos 11 y recibiendo el 11 del público, si bien el ganador final fue Bustamante con tres 12 y un 11.