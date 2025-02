Raquel Sánchez Silva se mete en la piel de Massiel

Ana Isabel Padilla Macías Sábado, 11 de mayo 2024, 13:01 Comenta Compartir

'Tu cara me suena' volvió ayer a las pantallas de todo el país con una nueva gala y con nuevas imitaciones que continúan sorprendiendo tanto al público como al jurado. Cada semana los concursantes superan el nivel de la anterior con algunas imitaciones realmente memorables como al última de Juanra Bonet, que se puso en la piel del ruso Vitas cantando 'The 7th Element'.

Uno de los grandes descubrimientos de la temporada 11 de Tu Cara me Suena ha sido Raquel Sánchez Silva quien a pesar de no dedicarse al mundo de la música, está demostrando que tiene mucho que ofrecer. La extremeña llegó pisando fuerte con una difícilmente superable imitación de Nebulossa con su ya himno 'Zorra' con el que está en Eurovisión y a partir de ahí se ha atrevido con John Travolta, Jennifer López o Dua Lipa en la última gala, en la que tiñó todo el plató de rosa Barbie para interpretar una de las canciones de la banda sonora de la película; 'Dance the night'.

En la gala de ayer, la placentina cambió nuevamente el registro y volvió a meterse en el papel de una Eurovisiva; en este caso fue Massiel, una de las voces más reconocidas de España y que logró dar la victoria a España en el Festival de Eurovisión del año 1968. La periodista extremeña se plantó en el escenario una noche más para volver a bordar una nueva imitación, consiguiendo clavar los movimientos y la voz de Massiel en la canción 'Eres', acercándose mucho al tono tan reconocible de la cantante.

Raquel, en su actuación, se ha acercado hasta las gradas ocupadas por el público, donde también se encontraban los miembros del jurado, esta semana con un cambio, ya que Silvia Abril ha sustituído a Àngel Llácer por problemas de salud de este.

Al finalizar la extremeña su imitación, Chenoa se dirigió a ella y le dijo que se había parecido a Massiel, sobre todo en los bajos, comentario que arrancó las risas de público y concursantes.

Por su parte, Lolita señaño «yuo entiendo poco de voces, pero entiendo, y Massiel tiene una voz muy redonda, grave y gorda». Lolita protagonizó un momento muy divertido con Raquel cuando casi se equivoca diciendo «Massiel abra… ¡Ui, sí! ¡Abracadabra!», haciendo referencia al momento por todos recordados en que su hija, durante su participación en Password y al dar una pista a su compañera para adivinar «mayo» dijo «abril», a lo que la compañera apuntó «cerrar», insistiendo Furiase en «abril» recibiendo como contestación «cerral», un momentazo de la tele por todos recordado.

Puntuaciones de la gala

Si bien la placentina ha vuelto a conquistar el plató del programa con una nueva imitación, la victoria se le resiste, que en esta ocasión ha sido para Julia Medina, que se puso en la piel de Ana Mena y le quitó, por poco, el triunfo a Bustamante, el mejor valorado por el jurado por su gran imitación de Carín León.

Conchita subió su puntuación con su imitación de Camela mientras que Juanra Bonet, a pesar del gran esfuerzo y la difícil imitación que le tocó bajó posiciones, quedando empatado con Raquel Sánchez Silva.

Raoul Vázques imitó Dani Martín de El Canto del Loco mientras que Valeria Ros tuvo que ponerse en la piel de Madonna y Miguel Lago imitó a un gran caballero como Engelbert Humperdinck, mientras que Supremme De Luxe sorprendió con una lograda imitación del Dúo Dinámico junto a Raúl Pérez.

De esta forma, la clasificación general sigue liderada por Raoul Vázquez, con 103 puntos, seguido por Julia Medina con 97 puntos y David Bustamente con 95 puntos. En cuarto lugar está Supremme De Luxe con 87 puntos y en quinto puesto Conchita, igualada a puntos con Raquel Sánchez Silva, en sexto puesto con 76 puntos. Los tres últimos lugares de la clasificación son ocupados por Juanra Bonet con 75 puntos, Miguel lago con 62 puntos y Valeria Ros con 49 puntos.