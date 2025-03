Raquel Sánchez Silva y Marta Botía suben al escenario con 'Lo echamos a suertes'

Ana Isabel Padilla Macías Sábado, 18 de mayo 2024, 11:31 Comenta Compartir

En la noche de ayer viernes, 17 de mayo, 'Tu cara me suena' volvió a la parrilla de la televisión como cada noche de viernes con la que fue la sexta gala de la edición 11 del concurso. Fue una noche plagada de emociones en la que la extremeña Raquel Sánchez Silva volvió a sorprender con una nueva imitación y, posiblemente, la más emotiva y nostálgica que ha protagonizado desde el inicio del programa.

La presentadora placentina se unió a Marta Botía, del duo español 'Ella baila sola', para ofrecer una nostálgica imitación con el tema 'Lo echamos a suertes', la banda sonora de muchas tardes y noches de los años 90 y que a más de uno devolvió a su juventud.

Raquel no cantó, sino que imitó a Marilia de una forma espectacular lo que, unido a la presencia de Marta, parecía que el dúo volvía a estar en el escenario con su canción más icónica.

A través de sus redes sociales, Raquel Sánchez Silva ha compartido algunos de los momentos que pasó con Marta mientras ensayaban para la gala. «Si hace 27 años, alguien me hubiera dicho que acabaría cantando con Marta de Ella Baila Sola Lo echamos a suertes en un programa de televisión, en una cadena nacional, me hubiera reído de la ocurrencia durante toda la noche. Esto habría pasado un viernes o un sábado por la noche, mientras las escuchaba y coreaba en algún lugar de Plasencia, abrazada a mis amigas», señala la extremeña en su post.

Entre los muchos comentarios recibidos destaca el de Marta Botía, quien le contesta «No sé ni qué decir me dejas sin palabras..qué generosa, qué calidad de persona y de talento y de cerebro! Eres una fuerza de la naturaleza y ha sido maravilloso compartir esta canción contigo! Y escenario y risas y retos. No podía haber sido con nadie mejor!! Qué bien haberte conocido y podernos querer pa siempre!

Una gala con grandes imitaciones

A pesar de las excelentes imitaciones que Raquel Sánchez Silva está ofreciendo desde su debut en el programa con su aclamada imitación de Nebulossa con el tema 'Zorra', la extremeña no ha logrado aún ganar ninguna de las galas.

Esta semana, nuevamente, el primer puesto fue para Raoul Vázquez, quien ha logrado su tercera victoria en el programa con su imitación de Michael Bublé.

En los primeros puestos continúan anclados David Bustamante, que esta semana sorprendió con 'Vuela, vuela' de Magento y Miguel Lago, que encendió el plató con 'Bailando bachata' de Chayanne.

Muy aplaudida fue la imitación de Julia Medina, que emocionó al plató con 'Used to be young', de Miley Cyrus.

Conchita, con su homenaje a Mecano con 'Cruz de Navajas', hizo viajar al programa a los 80 mientras que Raquel Sánchez Silva y Marta Botía lo llevaban a los 90 con 'Lo echamos a suertes' de 'Ella baila sola'.

A los 2000 viajó Valeria Ros con su imitación de Diego Domínguez.

Supremme de Luxe, con una excepcional puesta en escena, ofreció una imitación de Ava Max con 'Sweet but phsyco' mientras que Juanra volvió a dejar al público boquiabierto y con lágrimas en los ojos de las risas con su imitación de Tight fit y su 'The lion sleeps tonight'.

Cerró el programa Eduardo Navarrete, quien derrochó talento y voz en un homenaje a las rancheras poniéndose en la piel de Vicente Fernández.

Tras la última gala, la clasificación general queda de la siguiente forma:

Raoul Vázquez 126 puntos, Julia Medina 117 puntos, David Bustamante 110 puntos, Supremme Deluxe 100 puntos, Conchita 99 puntos, Raquel Sánchez Silva 92 puntos, Juanra Bonet 85 puntos, Miguel Lago 70 puntos y Valeria Ros 65 puntos.