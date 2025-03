«No puedo dormir sin antes meditar»

johana gil Domingo, 24 de julio 2022, 00:29 | Actualizado 08:02h. Comenta Compartir

Pablo Alamá (Valencia, 31 años) se dedica a vivir el presente y a explorar el arte para redescubrirse a diario. Aunque estudió Periodismo, lo atrapó el teatro. Es un actor que se regocija de haber compartido escenario con grandes referentes: Alberto Amman y Luis Callejo, en su más reciente participación, en la serie 'La noche más larga', de Netflix. También ha estado en la gran pantalla con Fernando Colomo en 'Poliamor para principiantes'. Sus prioridades son las relaciones personales y sus perros. «Soy un chico normal, con una vida igual, que se escapa del mundo cuando puede».

Lunes

11.30 horas. Si el trabajo no marca mi rutina, lo hago yo. No salgo de casa sin desayunar y el café con leche es lo más importante. Las tostadas, un poco de fruta y yogur para acompañar, hacen que mi día se inicie con energía. Después de comer, salgo a la calle con mis compañeros de piso: 'Mora' y 'Khalifa'. Una perrita que es una mezcla de labrador y pastor alemán de 14 años que adopté hace 7 y un pequeño de 2 años que está como una cabra.

12.45 horas. Mi vida gira un poco en torno a pasear a mis perros. Me hacen muy feliz. Todos los días salimos tres veces, por la mañana estamos fuera como mínimo una media hora. Me gusta caminar, la montaña, hacer cosas al aire libre y ellos han sido la excusa perfecta para disfrutar de esas actividades. Tener mascotas te obliga a dar vueltas a la ciudad.

13.00 horas. Aunque los demás dicen que me gusta tener todo organizado, no soy así. Bueno, un poco. Suelo tener pensado qué comeré y desde el día anterior sé si tengo los ingredientes que necesito. Dependiendo del día, mi trabajo me lleva a lugares diferentes. Ensayo, escribo, envío correos y vuelvo a ensayar.

Martes

14.00 horas. Hace menos de una semana que terminé las presentaciones de mi propio proyecto teatral y ya estoy trabajando en la segunda temporada. Es un monólogo que empecé a escribir hace dos años y hace más de un mes vio la luz en el escenario del Umbral de Primavera en Madrid. La obra habla de mi vida como persona trans. A partir de mis vivencias, hablo sobre qué es la identidad y la masculinidad. Es un texto lleno de preguntas. Algunas quedan sin respuesta porque muchas veces es más interesante cuestionarse que solucionar.

16.00 horas. Me mantengo ocupado. Necesito siempre tener varias cosas que hacer. He encontrado una profesión que me permite hacerlo. El arte me ha dejado compaginar la locución, el doblaje y la actuación. Aunque estudié periodismo, me decanté por ser artista. No solo soy imagen, también soy voz.

Miércoles

17.30 horas. Un par de días a la semana voy a escalar una hora o dos. Mi mayor afición es hacer este deporte en la montaña. Hace un par de años que lo practico. Prefiero ir a la sierra de Madrid cuando hay menos gente. Necesitas estar concentrado para saber cuál será tu próximo movimiento. Así como en la vida, es bueno aprovechar esa calma para conocerte, aferrarte y saber cuándo debes soltarte.

19.00 horas. Puedo quedarme en casa o si tengo tiempo libre, me reúno con mis amigos o pareja. En este momento no concibo la idea de formar una familia, pero prefiero dejarlo fluir. Me centro más en mis relaciones personales. Cuando llegué a Madrid en 2015 no conocía a nadie, pero hoy tengo muchos amigos y he puesto el foco en aportar a los demás. A veces nos llenamos de exigencias y es necesario disminuir la presión.

Jueves

20.30 horas. Intento escuchar, al menos, una nueva canción cada día. Exploro en el mundo de la música sin limitarme a un solo género. Descubrir composiciones y sonidos ambientales es una pasión oculta.

21.00 horas. Soy un devorador de series. Me encantan y las acabo muy rápido. Voy desde la comedia hasta el drama. Las policíacas me emocionan con su misterio; y algunas veces necesito un poco de humor absurdo. Ahora estoy viendo por tercera vez 'The Office'. Me sé los diálogos de memoria, pero nunca me canso.

Viernes

22.00 horas. Como un fiel amante de la cultura, voy frecuentemente al cine o al teatro. También me entusiasmo con 'Canto yo y la montaña baila' (Anagrama) de Irene Solá , el último libro que he leído. Una narración muy poética que se asemeja al tipo de literatura que disfruto. Una continua sorpresa en la que toman la palabra mujeres, hombres, fantasmas, animales… Todo.

00.00 horas. Creo que no salgo de fiesta desde que comenzó la pandemia, aunque a veces sí me apetece ir a bailar. Valoro mucho la tranquilidad: planes de hacer actividad física o tomar algo con amigos cercanos. En ese caso voy a lugares poco concurridos, pero no vacíos. No soy de multitudes.

Sábado

09.00 horas. Tengo una furgoneta y suelo conducir a diferentes ciudades o al campo. Prefiero salir pronto por la mañana porque te quitas el viaje de encima y puedes disfrutar el lugar durante el día. El norte de España es mi favorito. Antes creía que cuanto más lejos mejor, pero empecé a darme cuenta de que me estaba perdiendo lo que tengo a mi alrededor. Así que quiero ir a Toledo.

Domingo

12.00 horas. Los fines de semana intento dormir un poco más, pero con mis perros es imposible. Son muy demandantes y ya tienen un horario de salida.

15.00 horas. Me coloco en plan amo de casa. Un poco de limpieza y organización.

23.00 horas. Soy la típica persona que de pequeño nunca supo qué quería ser al crecer. En caso de no ser actor, sería profesor de Filosofía. Todo lo que tenga que ver con la comunicación me emociona. No puedo dormir sin antes meditar. Al final, el ser humano necesita creer en algo, si no la vida sería muy vacía.