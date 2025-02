La prueba de fuego para trabajar con Kate Middleton

R. C.

Ser parte del servicio del palacio de Kensington no es tarea sencilla. Niñeras educadas en un colegio en el que se desembolsan unos 43.000 euros al año para tener la mejor preparación, un ama de llaves, tres doncellas, un cocinero, un chófer y varios agentes de seguridad, entre otros empleados, componen un grupo de trabajo al que se le exige la excelencia en cada uno de sus cometidos.

Pero ¿cómo saber que todos aquellos y todas aquellos que aspiran a los puestos son dignos para trabajar al servicio de la familia del príncipe Guillermo y Kate Middleton? Los candidatos que deseen postularse como miembros del equipo de trabajadores de palacio, entre otras muchas normas, tienen que saber «mantener la confidencialidad». La discreción es esencial, junto con unos altos estándares de exigencia. «Deberás ser una persona con iniciativa a la que también le guste trabajar en equipo. Estarás dispuesto a asumir nuevos retos a medida que surjan y a desarrollar tus propios conocimientos y habilidades», reza el anuncio de trabajo que hicieron oficial.

Sin embargo, el personal de limpieza tiene que enfrentarse a un reto específico para conseguir el trabajo y así lo ha hecho público Tracey Waterman, la jefa de contratación, según publica la revista Semana. Tal y como ha podido saber la publicación, un miembro del servicio coloca una mosca muerta en un lugar determinado de la habitación y la idea es ver cómo el candidato es capaz de deshacerse de ella.

«La diferencia entre una empleada doméstica en un hotel de cinco estrellas y una en un palacio real sería la atención a los detalles. Una de las pruebas que me gusta hacer, para ver si un candidato tiene un ojo potencial para los detalles, es colocar una mosca muerta, ya sea en la chimenea o en la alfombra. Una vez que la mosca muerta está colocada, llevo al candidato a la habitación», confesaba Tracey Waterman en el documental 'Sandringham: The Royals at Christmas'.

«Los llevo a la habitación muy lentamente, dándoles la oportunidad de echar un vistazo a la habitación, de echar un vistazo a lo que tenemos dentro. Los llevo a la chimenea, tal vez resaltando que tenemos una hermosa chimenea», detalló Tracey, dejando claro que durante el proceso se les da todo tipo de pistas. «Es una gran prueba, tal vez de cada 10 personas, la mitad de los candidatos notarán la mosca. Uno de cada diez se agachará y la recogerá, esa es la ama de llaves especial», zanjó.

No solo los empleados tienen normas y límites. Los propios hijos de los duques de Gales, George, Charlotte y Louis, no pueden alzar la voz. «Los gritos están absolutamente 'fuera de los límites' para los niños y cualquier insinuación de gritarse entre ellos se soluciona quitándolos de en medio», confesó recientemente una fuente cercana a 'The Sun'. «Kate o William se llevan al niño del lugar de la pelea o el altercado y le hablan con calma. Se le explican las cosas y se le indican las consecuencias y nunca le gritan».

Además, tanto los niños como el píncipe Guillermo y Kate Middleton tienen prohibido comer marisco por un posible intoxicación, «sobre todo para que no haya problemas en sus horarios de trabajo«. »Por lo tanto, normalmente no se encontrará esto en el menú», contó Gran Harrold, exmayordomo y experto en etiqueta a 'The Mirror'.

