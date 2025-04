Los problemas con la justicia de los hermanos Costanzia

Joaquina Dueñas Martes, 26 de marzo 2024, 13:44 Comenta Compartir

La familia de Carlo Costanzia no para de recibir malas noticias. La condena al hijo de Mar Flores por estafa continuada fue un importante varapalo para el joven, sin embargo, la detención de sus hermanos por parte de padre por un presunto intento de asesinato ha sido una auténtica conmoción. Y es que, en España, conocíamos bien a los hermanos pequeños del actor por parte de madre, los hijos que Mar Flores tuvo con el empresario Javier Merino durante los 18 años que duró su matrimonio, Mauro, Beltrán, Bruno y Darío, pero poco o nada sabíamos de la familia del novio de Alejandra Rubio en Italia, a la que hemos conocido de la peor manera posible.

Hace unos días saltaba la noticia de que un hermano de Carlo Costanzia, Pietro, apodado El Santo, era detenido en Turín por un presunto intento de asesinato. La historia sonaba más que truculenta ya que la víctima era asaltada a machetazos y tenía que ser intervenido de urgencia para salvarle la vida con la amputación parcial de una pierna como resultado. El incidente se produjo el pasado lunes, 18 de marzo, cuando el joven de 23 años, que caminaba por la calle con su novia de 20, era agredido por dos varones en moto. La sorpresa llegaba al conocer que fruto de las pesquisas era detenido Pietro Costanzia, el hermano de Carlo de 23 años.

Junto al arresto, trascendía que el familiar del actor acumulaba varias condenas por robo en España, donde había estado residiendo y donde, además, tenía en vigor una orden de búsqueda. Pietro estudió marketing en Barcelona, pero parece que sus actividades no se limitaron a las formativas ya que él mismo reconocía en el momento de su detención que pesaba sobre él una orden de detención internacional por un supuesto delito de robo. De hecho, parece que fue esa la razón que le llevó a regresar a su país natal.

Aunque inicialmente se desvinculaba de los graves hechos sucedidos en Turín, pronto reconocía que era él quien había esperado y agredido con un machete desde una moto a la víctima.

Pero los disgustos para la familia no quedaban ahí y este lunes, al tiempo que Pietro pasaba a disposición judicial, otro de los hermanos, Rocco, era también detenido y confesaba que conducía la moto cuando su hermano agredía con un machete a otro joven. El pequeño de los Costanzia también estudió en Barcelona, en su caso, Empresariales. En sus redes se presenta como emprendedor, modelo y actor políglota con ambiciones: «Me defino como una persona persistente, ambiciosa y decidida», «con gran capacidad de liderazgo y adaptación» y que «quiere crecer y sentirse realizada con su esfuerzo y enfocar sus decisiones hacia el éxito».

Las hipótesis que se barajan para la brutal agresión son que se tratara de un asunto relacionado con estupefacientes o que se debiera a unos mensajes subidos de tono que la víctima habría enviado a su novia. Sea como fuere, el hermano mayor está devastado por la situación ya que guarda muy buena relación con Pietro y con Rocco. Con ellos se crio cuando se trasladó a vivir a Italia de niño y acostumbran a pasar temporadas juntos. Al lado de estos acontecimientos, la detención y condena a 21 meses de cárcel por estafa continuada a Carlo Costanzia no parece tan grave.

En la actualidad, el novio de Alejandra Rubio porta una pulsera telemática que le mantiene localizado en todo momento y duerme la mayoría de las noches en un Centro de Inserción Social en Madrid. El hijo de Mar Flores fue acusado junto a un socio de un delito de estafa que ascendía a 92.000 euros mediante un negocio de compraventa de coches de alta gama por el que le pedían hasta nueve años de prisión que finalmente quedaron en 21 meses, fruto de un acuerdo.

En todo momento, el actor se defendió de las acusaciones argumentado que se había visto implicado en la causa por «la utilización de una sociedad de la que soy administrador en un negocio que entendía lícito». En este sentido, transmitía en un comunicado que en ningún momento había habido «la más mínima intención de engañar o causar daño económico a ninguna persona». Igualmente, no dudó en reparar y satisfacer íntegramente «toda responsabilidad económica derivada de dicha causa».

Además de su encontronazo con la Justicia, Carlo también ha confesado sus problemas con las drogas desde la adolescencia, lo hizo en una polémica entrevista concedida a 'De Viernes' en la que hablaba de una «infancia difícil» en la que no había sido feliz y reconocía que le habría gustado «dar otro ejemplo» a sus hermanos pequeños, en referencia a los hijos de Mar Flores y Javier Merino. «No es fácil sentirse un ejemplo teniendo el recorrido que he tenido yo y menos para mis hermanos. Me hubiese encantado darle otro ejemplo que no sea el mío. Pero también me incomoda mucho que ellos, a raíz de esto, sufran, que salgan estas cosas en la tele y que ellos puedan verlo y puedan sufrir. Me incomoda no sentirme la persona que debería ser para ellos», decía.