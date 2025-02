El príncipe Harry renuncia a las memorias de Meghan Markle para favorecer un acercamiento con su familia

Joaquina Dueñas Martes, 30 de enero 2024, 14:53 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

Después de que el año haya comenzado con varios problemas de salud para la familia real británica, parece que la situación se va normalizando. Este mismo lunes eran dados de alta tanto Kate Middleton como Carlos III tras sendas intervenciones, abdominal la de ella y de próstata la de él.

Además, se suceden las buenas noticias ya que parece que el príncipe Harry está haciendo lo posible para propiciar un acercamiento con su familia. Para ello ha decidido parar el libro que su mujer, Meghan Markle, estaba preparando y también ha desistido de escribir la segunda parte de sus memorias.

El lanzamiento de su autobiografía bajo el título de 'Spare' fue un auténtico bombazo y uno de los últimos disgustos que se llevó su abuela, la reina Isabel II, que si bien no llegó a verlo en la calle, si supo que su nieto estaba trabajando en este polémico proyecto. De hecho, según desveló la propia editorial, Penguin Random House, a The Times, el duque de Sussex estuvo a punto de echarse atrás después de hablar con su abuela durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la monarca. Sin embargo, finalmente el libro vio la luz y fue un auténtico éxito de ventas, batiendo el récord Guinness como el volumen de no ficción que más rápido se había vendido hasta el momento.

Los buenos resultados apuntaban a que la pareja iba a aprovechar el filón. Meghan Markle estaba ya preparando sus memorias, en las que tenía previsto contar su experiencia con la familia real británica y cómo vivió su estancia en Nottingham Cottage, el hogar que compartió con su marido, situado en los terrenos del palacio de Kensington. También trascendió que el propio Harry tenía información suficiente como para publicar una segunda parte de 'Spare'. Sin embargo, el hijo pequeño de Diana de Gales ha decidido parar ambos proyectos, según ha publicado The Mirror, ya que quiere recuperar la relación con su padre, el rey Carlos III, y con su hermano, el príncipe Guillermo.

Así, el libro de Meghan será ahora una fuente de inspiración sobre el empoderamiento femenino y la defensa de las mujeres, alejado de cualquier polémica que pueda salpicar a la familia de su marido.

Nuevas polémicas

A pesar de sus buenas intenciones, el matrimonio no logra librarse de las críticas. Las últimas, a cuenta de su visita a Jamaica con motivo del estreno de la película 'Bob Marley: One Love'. Fueron muchos los que reprocharon a los duques de Sussex que acudieran a una alfombra roja mientras Kate Middlenton estaba en el hospital y el rey Carlos a las puertas de someterse a una operación de próstata.

Por si fuera poco, posaron junto al primer ministro del país caribeño, Andrew Holness, que ha expresado abiertamente su opinión de convertir el país en una república, abandonando la Commonwealth.