El príncipe Guillermo evoca un conmovedor momento con Lady Di

La princesa Diana, con el príncipe Guillermo, durante su visita al centro The Passage en Londres en 1993.

Joaquina Dueñas Lunes, 28 de octubre 2024, 08:01

Justo cuando ha trascendido que el príncipe Harry y Meghan Markle ha instalado su nueva base de operaciones europea en Portugal y cuando los rumores de distanciamiento entre los duques de Sussex se han convertido en algo recurrente, se ha producido un inesperado giro de los acontecimientos con el príncipe Guillermo compartiendo públicamente un conmovedor recuerdo de infancia junto a su hermano. Ésta es la primera vez que escuchamos al heredero de la corona británica hablar de Harry en los últimos años.

El primogénito de Carlos III ha realizado las declaraciones en el marco del nuevo documental de dos partes de Gales, 'Prince William: we can end homelessness' que se emitirá los próximos 30 y 31 de octubre en la cadena ITV de Reino Unido. Un programa que forma parte de la iniciativa del príncipe Guillermo para erradicar la falta de vivienda en el país a través del proyecto Homewards. En un avance emitido el sábado, Guillemo rememora cómo su madre, la princesa Diana, le mostró la realidad de las personas sin hogar, visitando junto a Harry la organización benéfica The Passage, dedicada a ayudar a personas sin techo.

«Mi madre nos llevó a Harry y a mí. Yo debía tener unos diez u once años. Nunca había visto algo así antes, y estaba un poco ansioso por lo que iba a encontrar», recordó William en el documental. Unas sencillas palabras que han tenido un gran impacto, ya que suponen la primera mención pública de Harry por parte de Guillermo en los últimos años.

En el recuerdo del hijo mayor de la princesa Diana, se percibe el profundo papel de su madre como un nexo de unión entre sus hijos y la realidad social británica. Describe cómo Diana, con su inigualable carisma, consiguió que todos se sintieran a gusto. «Mi madre hizo lo que siempre hacía: que todos se sintieran relajados, se reía y bromeaba con todos», comentó el Príncipe. «Yo pensaba que si no tenían un hogar, todos deberían estar muy tristes. Pero, increíblemente, el ambiente era feliz».

Aunque la relación entre Guillermo y Harry se ha deteriorado en los últimos años, esta mención pública de un recuerdo tan personal revela un atisbo de la unión que alguna vez compartieron y que, según varias fuentes de la realeza, no sería irreparable. La tensión entre los hermanos empezó en 2016, cuando el príncipe Guillermo expresó sus dudas hacia Meghan Markle. La última vez que los hermanos fueron vistos juntos fue el pasado agosto, en el funeral de su tío, Robert Fellowes.