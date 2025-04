El príncipe George, protagonista de la coronación de Carlos III

Joaquina Dueñas Lunes, 27 de febrero 2023, 14:57 Comenta Compartir

El próximo 6 de mayo será la coronación del rey Carlos III y de la reina consorte Camilla y, aunque ya se conoce el calendario de tres días de celebraciones, poco a poco van trascendiendo nuevos detalles de cómo se llevarán a cabo los festejos. Lo último dato que se ha desvelado es el deseo expresado por el nuevo monarca de convertir en protagonista a su primer nieto, el príncipe George, otorgándole un «importante» papel. Así, el pequeño de solo 9 años ha copado todos los titulares de la prensa británica mientras que la presunta infidelidad de su padre ha desaparecido completamente de los medios.

La semana pasada, llegaba a los tabloides la noticia de que el príncipe Guillermo había compartido una romántica velada con Rose Hanbury el día de San Valentín. Esto colocó a los duques de Cambridge en el centro de todas las miradas. Desde entonces, todo han sido risas y complicidad en las apariciones públicas del matrimonio y, con el paso de los días, no ha quedado rastro de las informaciones en las que incluso se hablaba de que el heredero había obsequiado a su supuesta amante con una joya.

Todos los artículos han sido retirados de cabeceras tan conocidas como el 'Daily Mail', 'The Sun' o 'The Mirror', con lo que se baraja que desde el Palacio de Buckingham se haya hecho valer la ley de privacidad conocida como 'super injuection', que se utiliza en casos muy concretos sobre informaciones que puedan atentar contra la intimidad, sin entrar en el fondo de su veracidad. Así sucedió en 2019, cuando se habló por primera vez del posible romance entre Guillermo y Rose Hanbury. Una particularidad de esta ley es que, de estar aplicándose, los medios no podrían confirmarlo y ni siquiera mencionarlo. También podría tratarse del conocido como 'regardless injuction', en cuyo caso habría sido un mandato de la casa real británica para eliminar publicaciones consideradas incómodas.

Carlos rompe con la tradición

La cándida sonrisa del príncipe George acumula ahora todos los comentarios después de que 'The Sunday Times' revelara que los reyes quieren que tenga un papel «significativo» en la coronación. Aunque todavía no ha trascendido en qué consistirá exactamente su misión, parece que Carlos III quiere darle el lugar que le corresponde como segundo en la línea de sucesión, a pesar de su corta edad.

Se trata de una iniciativa que rompe con la tradición ya que sería la primera vez que uno de los herederos participa de manera activa en tan solemne acto. Quizás sea esta una de las innovaciones que pretende incluir el rey Carlos III, que ya advirtió que se tratará de un servicio religioso que mostrará «la pompa de antaño» pero que también reflejará el papel del soberano en la sociedad actual. Así las cosas, se espera que el príncipe Guillermo tenga un papel destacado ya que tanto él como su hijo encarnan el futuro de la corona británica.

La ceremonia también contará con los nietos de Camilla, teniendo en cuenta que son una «familia mixta», en consonancia con los tiempos en los que es tan habitual que cada uno de los miembros del matrimonio aporte familia de relaciones anteriores.