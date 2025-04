El príncipe Andrés presenta su defensa en el juicio sexual de Nueva York

Iñigo gurruchaga Corresponsal en Londres Jueves, 27 de enero 2022, 00:43 | Actualizado 10:50h. Comenta Compartir

El príncipe Andrés ha logrado titulares de prensa que al fin le presentan como dispuesto a defender su inocencia ante las acusaciones de Virginia Giuffre. «Un desafiante Andrés pide un juicio con jurado en el caso sexual de Nueva York», titula este jueves en su portada 'The Times'. Diarios populares también ponderan el coraje del duque de York. La realidad es, sin embargo, más prosaica.

Efectivamente, en la última página de las once que sus abogados presentaron el miércoles en el tribunal de Nueva York, sus abogados anotan en una línea que «el príncipe Andrés demanda un juicio por jurado para todas las causas afirmadas en la demanda». Giuffre ya pidió un juicio por jurado en su demanda, el 9 de agosto, y solo hace falta que una parte lo requiera.

El documento de los abogados de Andrés niega la legalidad del juicio o su culpabilidad de los actos de los que Giuffre le acusa; entre ellos, delitos de violación y de abuso sexual cuando era menor de edad. Entre los argumentos del príncipe se incluyen que esos delitos deben ser anulados basados en «la doctrina de consentimiento» y porque están prescritos por el paso del tiempo.

El príncipe afirma también que el tribunal no tiene competencia sobre el caso, porque la demandante no vive en Colorado, como afirma, sino en Australia. Pide también que se anule la demanda porque ella llegó a un acuerdo con Jeffrey Epstein, en 2009, para evitar un juicio y proteger al fallecido magnate y a otros, entre los estaría Andrés, aunque no es nombrado en aquel acuerdo.

Acuerdo

También indica su intención de desacreditar la acusación de Giuffre con la doctrina de «manos sucias». Ese principio legal cuestiona la capacidad de personas implicadas en delitos a denunciar a otros que participaron en ellos. Cuando era Virginia Roberts, la demandante colaboró con Epstein y su asistente, Ghislane Maxwell para reclutar chicas menores de edad que fueron abusadas.

El depósito de su defensa en el tribunal evita que se dicte una sentencia sin que se oiga a sus representantes. En el lenguaje jurídico de Estados Unidos se entra ahora en la fase de 'discovery', de descubrimiento. Las dos partes piden documentos y testimonios, y se hacen interrogatorios, de tal modo que pruebas y argumentos están disponibles para el inicio del juicio. Según el juez Lewis Kaplan, podría comenzar en septiembre y durar tres meses.

Se espera que el caso termine en realidad con un acuerdo, en el que Andrés satisfaga la demanda de «compensación punitiva» de Giuffre. Pero los abogados de esta han afirmado que no le basta con una solución financiera y que desea un reconocimiento de que su queja se basa en hechos verdaderos. El príncipe ha sido apartado de la vida pública de la monarquía.