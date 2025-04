La princesa Leonor quiere disfrutar de sus primeras vacaciones en solitario

Joaquina Dueñas Lunes, 24 de junio 2024, 15:21 | Actualizado 16:59h. Comenta Compartir

El pasado mes de octubre, la princesa Leonor cumplía la mayoría de edad y comenzaban para ella nuevas responsabilidades como heredera de la Corona. Un cambio que le ha llevado a enfrentarse a las Cortes Generales parajurar la Constitución como Princesa de Asturias o a comenzar una nueva etapa de formación en la Academia Militar General de ZaragozaAcademia Militar General de Zaragoza y que supone un peso del que no se desprende, según algunas de las personas que han estado a su lado en los últimos meses. Algo que quiere compensar con un merecido descanso, por lo que parece que estaría preparando las que serían sus primeras vacaciones sin sus padres.

Según el periodista Alejandro Entrambasaguas, la primogénita del rey Felipe ha hablado con sus padres para tomarse sus primeras vacaciones con amigos. Los destinos que se están barajando son tres, dos en Cádiz y uno en Murcia, en los que algunos de sus compañeros de promoción de la Academia Militar tienen casas. «El primero en Rota, al lado de la base militar y junto a un campo de golf muy conocido», apunto el periodista. «El segundo, al lado de la playa de La Barrosa, entre Sancti Petri y Roche», añadió, precisando que la vivienda podría encontrarse «cerca de Conil de la Frontera».

Aunque parece que la opción con más posibilidades sería la tercera. «Una urbanización en Cabo de Palos, en Cartagena» ya que se trata de un entorno más adecuado para llevar a cabo las medidas de seguridad que requiere la heredera. «Está plagado de calas y es más fácil cuidar a la princesa en una cala que en la playa de La Barrosa, que es kilométrica», precisó Alejandro Entrambasaguas.

Una seguridad que ya ha dado muestras de su capacidad durante el tiempo que la Princesa ha estado en Zaragoza, donde ha disfrutado de planes privados y salidas nocturnas con compañeros de promoción en la capital aragonesa. Así, en los últimos tiempos se ha elaborado un estricto plan de seguridad para proteger la intimidad de la heredera llevado a cabo por un equipo con experiencia en protección a personas, defensa personal y tiro, idiomas y capaces de superar unas exigentes pruebas físicas.

Y es que, más allá de sus obligaciones, la princesa Leonor es una joven de 18 años que también quiere divertirse, tal como hizo hace unos días en el concierto de Taylor Swift en Londres, que se convirtió en toda una cumbre de 'royals'. Una cita en la que pudimos ver al príncipe Guillermo de Inglaterra y a sus hijos George y Charlotte haciéndose un autorretrato que se hizo viral en cuestión de minutos junto a la cantante y a su novio, Travis Kelce.

La cuenta Royal News de X citaba una fuente cercana a la organización del evento para asegurar que las hijas de los reyes Felipe y Letizia también estaban entre el público, al igual que la princesa Amalia. Incluso aseguraban que «el equipo de seguridad está borrando muchas fotos. Al igual que lo hacen cuando la Princesa está de fiesta». Sin embargo, la revista británica Hello recogía que era solo la infanta Sofía la que había acudido al concierto junto a la primogénita de Guillermo de los Países Bajos y unos amigos.

Igual que los Monarcas españoles intentaron que sus hijas tuvieran una infancia lo más normal posible, ahora, Leonor quiere también vivir las mismas experiencias que los jóvenes de su edad. «Quiere tratar con la gente de tú a tú y a veces cree que puede ser juzgada», según la revista Lecturas. «De no ser por el equipo de seguridad, nada la distinguiría de los demás. Tiene muy presente quien es, no se le olvida, pero eso no le impide relacionarse con naturalidad, ni parece que sea desconfiada con nadie», explicó una fuente conocedora de la situación a la revista.

