El primer marido de Jennifer López achaca su divorcio a la relación de la cantante con Puff Daddy

A perro flaco, todo son pulgas. Eso es lo que debe estar pensando Jennifer López de este 2024 en el que, además de divorciarse de quien pensaba era el amor de su vida, se ha visto salpicada por el escándalo de Puff Daddy, con quien tuvo una relación a finales de los 90 y principios de los 2000. Por si fuera poco, ahora, su primer marido, Ojani Noa, ha vuelto a la palestra para insinuar en el programa 'Despierta América' que el final de su fugaz matrimonio se debió a una infidelidad de la estrella de la música con el controvertido rapero.

Jennifer López y Ojani Noa se conocieron y se enamoraron perdidamente en Miami donde él era camarero en el restaurante Lario's de Gloria Estefan mientras intentaba labrarse una carrera como modelo. Por entonces, Jennifer estaba rodando la película 'Blood and wine'. Su relación fue tan intensa como fugaz. Se casaron en febrero de 1997 y once meses después, enero de 1998 llegó la separación. De hecho, en más de una ocasión, la cantante y actriz ha valorado que esta y su segunda boda con el bailarín Chris Judd, que también duró solo unos meses, «no cuentan» en su cómputo personal ya que entonces era muy joven.

La ruptura llegó sin más escándalos y ninguno de los dos reveló la razón de su divorcio. Pronto, la intérprete de 'El anillo pa cuando' comenzó una relación con Puff Daddy, con quien había empezado con anterioridad su relación profesional ya que el rapero fue el productor de varios temas de su primer álbum. Un convulso romance que duró dos años, entre 1999 y 2001, durante el que Jennifer llegó a estar detenida al verse involucrada en un tiroteo durante una fiesta que se saldó con varios heridos. A pesar de la repercusión mediática, Noa no se pronunció entonces y ha sido ahora, después de la detención de Sean 'Diddy' Combs y de las denuncias por agresiones sexuales, cuando ha decidido hablar.

Todo empezó cuando el primer marido de la diva del Bronx publicó un post con una relación de nombres y apellidos que presuntamente correspondía a la lista de invitados de una de las fiestas organizadas por el rapero en las que se cometían supuestamente los delitos sexuales. En ella aparecía el nombre de Jennifer López. Ojani Noa explicó que lo hizo para evitar que siguieran preguntándole por su participación en estos controvertidos encuentros, pero lo cierto es que su publicación lo ha devuelto a la escena pública y ha sido en una entrevista en el programa 'Despierta América' donde ha desvelado la causa de su divorcio de Jennifer López. «Yo estaba en Los Ángeles abriendo mi restaurante, Conga Room, y ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el álbum», ha recordado. «En esa distancia, en esa separación fue donde comenzaron los engaños, las mentiras, la separación», ha asegurado.

Durante su intervención, también ha conminado a su exmujer a «que diga la verdad, que diga todo lo que ha pasado» en relación a las fiestas del rapero, pero también le ha pedido explicaciones sobre la denuncia que la cantante le puso en 2004: «También le preguntaría qué es lo que yo le hice para llevarme a la Corte, para acusarme, para mentir. Que por qué ha creado cosas falsas sobre mí, ha llamado a compañías, a televisiones, para que no me den trabajo. Por qué si yo no le he hecho nada», ha dicho.

Una guerra jurídica que comenzó cuando Ojani anunció que tenía previsto publicar un libro sobre el tiempo que había compartido con la artista, que ya había alcanzado fama mundial, contando sus canciones y sus películas por éxitos y sus parejas por fracasos -para 2004 ya había roto con Puff Daddy, se había casado y separado de Chris Judd y había terminado por primera vez con Ben Affleck tras comprometerse-. El equipo jurídico de la artista se puso en marcha y demandó a Ojani por querer compartir un vídeo privado de la pareja. El enfrentamiento duró cinco años hasta que, en 2009, la Corte Superior de Los Ángeles bloqueó la distribución del material audiovisual.

Con el regreso a escena de su primer marido, se abre un nuevo frente a la cantante mientras el caso de Puff Daddy adquiere cada día tintes más escabrosos, con nuevas denuncias de agresiones sexuales entre las que se encuentra la de una mujer que ahora tiene 37 años y que a los 13 (lo que coloca los supuestos hechos en torno al año 2000, cuando Jennifer López y el rapero estaban juntos) fue víctima presuntamente de una violación por parte del Sean Diddy Combs y de otro hombre famoso ante la mirada de una mujer también conocida, según ha detallado el abogado Tonay Buzbee.

