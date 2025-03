El polémico traje de Felipe VI en la toma de posesión del presidente dominicano

Joaquina Dueñas Martes, 20 de agosto 2024, 14:32 Comenta Compartir

Desde hace tiempo, el estilo de Felipe VI ha dado la vuelta al mundo. «Elegante», «apuesto» o «arrebatador» son algunos de los calificativos que le ha dedicado la prensa internacional. «Es muy raro ver este nivel de sastrería a día de hoy, incluso entre los ricos», fue la valoración del gurú de la moda Derek Guy sobre el traje elegido por el monarca español para la final de Wimbledon de 2023, poniendo sobre él todas las miradas.

Desde entonces se han vertido ríos de tinta sobre el atuendo y la planta del Rey, siempre, al menos hasta ahora, en tono positivo. Por eso ha sorprendido tanto la polémica que ha suscitado la indumentaria que Felipe VI eligió para la toma de posesión del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en su segundo mandato, el pasado viernes. Se trató de un traje gris claro, camisa blanca y corbata negra que llamó la atención sobremanera entre el resto de mandatarios internacionales, vestidos de riguroso blanco.

Fue en 1973 cuando el presidente Joaquín Balaguer estableció mediante un decreto que en las ceremonias de jura del cargo del presidente de la República Dominicana que se celebraran en verano los invitados extranjeros llevarían traje blanco y zapatos negros.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Felipe VI no sigue este precepto protocolario. El agosto de 2008, siendo todavía príncipe de Asturias, acudió con un traje beige a la toma de posesión de Leonel Fernández Reyna, el mismo color eligió en la jura de Danilo Medina cuatro años después. En aquella ocasión no hubo polémica alguna. Tampoco se hicieron comentarios sobre el traje gris de Juan Carlos I cuando acompañó a Medina al inicio de su segundo mandato, en 2016. En aquella cita, otros mandatarios extranjeros, como Rafael Correa o Evo Morales, también vistieron en tonos oscuros.

Quizá el que Felipe VI haya sido el único en no portar el consabido traje blanco haya sido precisamente la causa de la polémica que en algunos medios se ha valorado como una falta de respeto. De momento no se ha dado ninguna explicación desde Zarzuela, si bien han proliferado teorías sobre los motivos que habrían llevado al Rey a utilizar un color diferente. Una versión esgrime que se trataría de una cuestión de seguridad, al objeto de poder localizar rápidamente al monarca entre el resto de autoridades, lo que recuerda a lo que se decía sobre Isabel II y sus coloridos trajes que estarían destinados a que sus guardaespaldas la localizaran rápidamente en caso de necesidad.

La otra versión fue la ofrecida por Jaztel Román, exvicecanciller dominicano que durante la transmisión de la ceremonia explicó que «Felipe VI no fue vestido de blanco como se exigía para la toma de posesión de Luis Abinader porque la regla en su país es utilizar ese color para fines religiosos y no para la política». Argumento que parece referirse al privilegio de blanco que permite a las reinas católicas vestir de blanco en sus audiencias oficiales con el Papa.

Temas

Felipe de Borbón y Grecia