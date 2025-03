Piti Hurtado disfruta de las cerezas extremeñas en la Final Four de Berlín El cacereño se ha llevado uno de los frutos más apreciados dentro y fuera de Extremadura para disfrutarlos en la final de la Euroliga

Ana Isabel Padilla Macías Sábado, 25 de mayo 2024, 18:02

El viernes 24 de mayo se disputó en Berlín la Final Four de la Euroliga de Baloncesto en la que el Real Madrid logró vencer al Olympiacos por un marcador de 87-76, lo que les ha dado el pase para pelear frente al Panathinaikos, en el Uber Arena, por el título de campeón.

En esta final, los blancos defenderán el título que consiguieron el pasado año en Lituania. Será la cuarta final de las últimas 6 ediciones y la tercera consecutiva. Si logran hacerse con el título será la primera vez en más de 55 años que encadenan dos Copas de Europa dos años seguidos, cosa que no sucede desde 1968, cuando lo ganó tras haberlo conseguido el año anterior, en 1969.

Trabajando para Movistar Plus, está narrando la Final Four desde Berlín el presentador y entrenador de baloncesto cacereño Piti Hurtado, quien no ha desaprovechado la ocasión para dar visibilidad a través de sus redes sociales de su tierra y de uno de los frutos más característicos de la misma; la cereza, que se encuentra en estos momentos en plena campaña.

En el mismo centro de la pista, el cacereño, con una caja de cerezas en la mano que hacen la boca agua tan solo con mirarlas, el cacereño señala que son cerezas de la Cooperativa del Valle del Jerte, de Extremadura, cultivadas en plena montaña por más de 2.500 pequeños agricultores y que se encuentran en estos momentos en plena campaña.

Apoyando y disfrutando los frutos de la tierra. Cerezas Zalama de la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, cultivadas en montaña en el Norte de Extremadura por más de 2.500 pequeños agricultores y agricultoras, que a través de la unión cooperativa hacen llegar este… pic.twitter.com/Ytz6CzS2kw — Piti Hurtado (@PitiHurtado) May 24, 2024

Mientras coge una de la frutas y se la mete en la boca, explica que aún no son picotas, una de las variedades de cerezas más apreciadas en todo el mundo, sino que son cerezas que «están espectaculares».

La caja que el cacereño tiene en la mano es de Cerezas Zalama, empresa situada en el municipio extremeño de Valdastillas que forma parte de la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, y que produce cerezas en el Valle del Jerte, recogida a mano del árbol, fruto por fruto.

Han sido muchos los extremeños que han comentado en la publicación alabando la publicidad que el cacereño hace siempre de su tierra y, en este caso, de un producto tan reconocido, tanto dentro como fuera de Extremadura, como son las cerezas del Valle del Jerte, además de apoyar a los agricultores.

Juan Manuel Piti Hurtado nació en Cáceres en 1974. Entrenador profesional de baloncesto, analista y comentarista de televisión que cuenta con una amplia trayectoria profesional dentro de este deporte, en el que se inició formando parte del ya desaparecido equipo Cáceres CB de la liga ACB.

Además de haber entrenado a diferentes equipos extremeños y españoles, fue el primer entrenador profesional de baloncesto español que dirigió un equipo en Japón, concretamente al Levanga Hokkaido, en 2013, tras el cual se puso al frente del Guaiqueries de Margatita, de la Venezuela.

Además tiene una gran experiencia en los medios de comunicación, comenzando su carrera de comentarista de Euroliga para Marca TV y la propia competición.

Después de dos años en la revista 'Gigantes del Basket' llegó a Movistar Plus+, donde estuvo entre 2015 y 2019, siendo comentarista de la Liga ACB, la Euroliga y la NBA y donde creó además 'La Pitipedia', sección propia dentro del programa Generación NBA.,

En 2019 pasó a DAZN como comentarista de la Euroliga y presentador de 'The Coaching Experiencie' y 'En la retina', donde entrevista a entrenadores de máximo nivel europeo de baloncesto.

En 2023 volvió a Movistar + como copresentador en el programa EuroFighters.