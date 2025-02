Piqué abandona la reunión para negociar su separación con Shakira

Joaquina Dueñas Viernes, 16 de septiembre 2022, 16:43 Comenta Compartir

Que la separación entre Shakira y Gerard Piqué no iba a ser fácil era algo que se intuía desde el principio. El pasado jueves la expareja se reunió en el despacho de abogados que defiende los intereses del defensa en Barcelona y, según ha trascendido, se trató de un encuentro tenso en el que no consiguieron ningún acuerdo. El futbolista llegaba a las seis de la tarde y se marchaba con semblante muy serio poco antes de las ocho. Por su parte, Shakira, que había entrado solo unos minutos después que el deportista, se quedaba en el despacho una hora más. A la salida, la cantante contó con el apoyo de sus admiradores que le gritaban, «Shakira, no te vayas» y «Quédate en Barcelona», ante los intensos rumores sobre su intención de trasladase con sus hijos a Miami.

Al parecer, la marcha precipitada de Piqué se habría debido a las numerosas condiciones que su expareja y madre de sus hijos estaría intentando imponer para llevar a buen puerto su separación. En todo caso, sus representantes legales sí continuaron con las negociaciones a pesar de que no fueron muy fructíferas.

El futbolista y la cantante anunciaron el fin de su relación a principios de junio con un escueto comunicado remitido por la agencia de la artista: «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su compresión», decía. Rápidamente comenzaban los rumores sobre una tercera persona y con el tiempo se ha confirmado que el corazón del defensa está de nuevo ocupado ya que se ha visto al deportista acompañado por la misma joven en varias ocasiones, en actitud cariñosa e incluso besándose. Por su parte, de Shakira está proyectando su imagen más familiar, de vacaciones surfeando con sus hijos o ayudando a su padre a recuperarse de los problemas de salud que padece.