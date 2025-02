Pilar Rubio: «Me hago la ropa que no encuentro»

Gloria Salgado Madrid Domingo, 25 de septiembre 2022 | Actualizado 26/09/2022 14:59h. Comenta Compartir

Pilar Rubio no es precisamente una advenediza en el negocio de la moda. Desde pequeña utilizaba aguja e hilo bajo la supervisión de su madre, modista de profesión y regente, junto al padre de la presentadora, de una tienda de ropa infantil. Un establecimiento donde Pilar pasaba horas tras el mostrador, haciéndoles trajes a sus muñecas.

Unos pinitos en el textil que sirvieron para que comenzase a confeccionarse sus propias prendas. De su vestidor pasó a ocupar el de muchas mujeres gracias a las colecciones de ropa de baño junto a la firma Selmark, con la que se muestra muy agradecida por haber hecho realidad su sueño «de una manera más grande». Ya son tres las exitosas colaboraciones con la marca gallega, en las que se implica totalmente porque, afirma, «quería hacer algo que favoreciera y que hiciera que todas las mujeres se sintieran seguras a la hora de llevar un traje de baño».

Ahora, la colaboradora de televisión lanza una línea de ropa deportiva, Selmark Tech by Pilar Rubio, bajo la misma premisa de utilizar la moda como un instrumento al servicio del disfrute personal, con el que potenciar y entrenar la fuerza física y mental, reforzando la autoestima. «Yo cuando me visto para ir al gimnasio necesito sentirme bien y motivarme. Es un punto cuando quiero entrenar y pienso: hoy me veo guay», apostilla sonriente.

La colección surgió de forma natural al ser Pilar una apasionada del deporte. «Como forma parte de mi día a día fue fácil saber qué necesita una mujer para ir al gimnasio, porque yo soy asidua a entrenar y tenía muy claras las necesidades que no se estaban cubriendo en el mercado y por eso quisimos ir un paso más allá. Buscamos los mejores tejidos, con una tecnología elástica que hace que sea mucho más cómodo realizar tus ejercicios», asegura la también modelo, que alaba el excelente patronaje de las piezas, «con zonas de refuerzo con tela doble para contener esas partes que queremos que estén más fijas».

«También -añade- es muy funcional por los bolsillos laterales, para poder llevar el móvil y los auriculares. Incluso tenemos una chaqueta en la que caben los guantes para ir al gimnasio. Todo está muy pensado».

Sentirse libre

Enamorada de toda la colección, sí se tiene que decantar por una sola prenda, Pilar lo tiene claro. «Los leggins cortos. Me gusta entrenar con ellos porque me siento más libre y quedan muy bien al tener las costuras en sitios estratégicos. Puedes utilizarlos también para salir a la calle, al igual que pasa con nuestros bañadores. Son tan bonitos que yo me los pongo igual para salir por la noche que para ir a la playa. El top con americana -como ella lo lleva durante la entrevista con este periódico- queda perfecto y los leggins -que también luce- ahora se llevan mucho incluso con tacones».

Habla de su propia experiencia, ya que ahora vive a caballo entre Madrid y París, donde, asegura, «arriesgan un poquito más. Al final es la capital de la moda y todo lo nuevo lo vemos allí antes». Una inspiración que podría servir para nuevos proyectos: «Me hago yo las cosas que no encuentro. Me hago faldas, camisetas… Me encantaría hacer una línea de vestidos y de ropa interior, porque tengo un montón de ideas que me gustaría poner en práctica».

