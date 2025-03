Un paseo de confirmaciones y desmentidos

Joaquina Dueñas Miércoles, 29 de noviembre 2023, 13:51 Comenta Compartir

La semana pasada, la revista 'Lecturas' publicaba una serie de fotografías del empresario Rosauro Varo, pareja de la actriz Amaia Salamanca, disfrutando de una jornada en Sevilla con dos amigas y un amigo, lo que disparaba los rumores de crisis de esta pareja que lleva junta más de una década. Este miércoles, es la revista '¡Hola!' la que muestra unas instantáneas en la que se les ve caminando de la mano por las calles de Madrid, poniendo así fin a los rumores de posible separación. También por las calles de la capital ha sido vista Adriana Abascal muy cómplice junto a su nueva pareja, Maxime Falkenstein. Dos paseos que recoge la misma publicación y que han valido para confirmar nuevas ilusiones y desmentir baches sentimentales.

La actriz y el empresario acudieron a cenar al hotel Wellington de Madrid junto a sus íntimos amigos Israel Bayón y Cristina Sainz. Llegaban cogidos de la mano con total naturalidad dispuestos a disfrutar de una noche sin niños. A la salida, se veía a los cuatro sonriendo de manera distendida, señal de que la velada estaba siendo de lo más entretenida. Entre Amaia y Rosauro, gestos de cariño sin gran efusividad, con la normalidad y el reposo que dan casi 14 años juntos y tres hijos en común.

Fueron la pareja sorpresa de 2010. Ella venía del gran éxito de su trabajo en 'Sin tetas no hay paraíso' y acababa de estrenar 'Felipe y Letizia', donde daba vida a la princesa de Asturias. Él, empresario sevillano, era conocido por sus juergas y por su fama de conquistador. Se le había relacionado con Eugenia Martínez de Irujo y con Vicky Martín Berrocal. Se conocieron en una fiesta en Ibiza y a pesar de llevar vidas muy diferentes han sabido adaptarse y seguir creciendo juntos al tiempo que iban ampliando la familia. Lo que no ha habido ha sido boda. «Por ahora, no habrá boda. Tenemos tres hijos, eso a mí parece suficiente. No nos hace falta nada más para celebrar nuestro amor», contó la actriz a Jesús Calleja en su paso por 'Planeta Calleja' en 2022.

También muy sonriente, muy cómplice y por las calles de Madrid son las fotografías que revelan la nueva ilusión de Adriana Abascal. La mexicana ha estado en España acompañada por Maxime Flakenstein, un belga afincado en Nueva York, socio de la galería Gladstone. Según han transmitido a la revista '¡Hola!' desde el entorno de la fundadora de la firma de zapatos Skorpios, la pareja lleva apenas unas semanas junta, aunque se conocen desde hace años.

El de Madrid ha sido uno de sus primeros viajes. Adriana, separada desde hace dos años del inmobiliario francés Emmanuel Schreder, ha querido mostrar a su novio algunos de los secretos de la ciudad que considera su segunda casa. Juntos han recorrido restaurantes, galerías y museos. Además, han visitado Sevilla, donde quien fuera nombrada la mujer más bella de México en 1988 ha podido visitar a su amiga Rocío Peralta.