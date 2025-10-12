El paseo en altamar que confirma el romance de Katy Perry y Justin Trudeau La pareja ha sido captada muy acaramelada en el yate de la cantante

Joaquina Dueñas Domingo, 12 de octubre 2025, 15:16

Lo que comenzó como un día de relax, mar y sol frente a la costa de Santa Bárbara (Estados Unidos) ha terminado convirtiéndose en la confirmación oficiosa del romance entre Katy Perry y Justin Trudeau gracias a las imágenes captadas de la pareja muy acaramelada a bordo del yate de la cantante, el Caravelle. En ellas se puede ver a la artista y al político abrazándose y besándose, muestras de cariño que no dejan lugar a dudas.

No es la primera vez que vemos juntos a Katy Perry y a Justin Trudeau, sin embargo, sí es la ocasión en la que parece más clara la naturaleza de su relación. La primera sorpresa la tuvimos a finales de julio, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Montreal. Varios testigos y medios de comunicación se hicieron eco de este encuentro que, con la cantante estadounidense recién separada, desataron una ola de rumores que no han dejado de crecer en este tiempo.

Desde entonces, los paparazzi han documentado otras citas de pareja como sus paseos por Mount Royal Park o la asistencia de Trudeau a uno de los conciertos de su chica, pero no ha sido hasta ahora cuando han sido captados en una actitud cómplice. En este sentido, algunas fuentes consultadas por el portal 'Page Six' aseguran que, tras la cena de Montreal, sus apretadas agendas y la presión mediática provocó un cierto enfriamiento que finalmente quedó en nada a tenor de su paseo en yate.

Según imágenes publicadas por 'The Daily Mail', la intérprete estadounidense de 40 años y el canadiense de 53 disfrutaron de una jornada bajo el sol llena de besos y abrazos. Perry luce un bañador negro clásico, mientras Trudeau, aparece sin camisa y con pantalones vaqueros mientras se abrazan sobre la cubierta del yate ajenos a las miradas indiscretas. «Ella acercó su bote a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y luego comenzaron a besarse», ha relatado un testigo del encuentro al diario británico, el mismo que ha detallado cómo descubrió quien era el misterioso acompañante de la cantante cuando reconoció el tatuaje de él en el brazo.

Trudeau tiene un curioso tatuaje en su hombro izquierdo, un globo terráqueo envuelto en un cuervo Haida, una tribu indígena del noroeste de la costa del Pacífico de Canadá. En su día, el político explicó en su cuenta de Twitter que se había tatuado el planeta Tierra cuando tenía 23 años y lo había completado con el cuervo con motivo de su 40 cumpleaños.

Katy Perry confirmó su ruptura con Orlando Bloom a principios de junio de este año, una separación anunciada públicamente por sus representantes tras meses de especulaciones sobre la profunda crisis que estaban atravesando. Finalmente, decidieron tomar caminos separados después de casi una década de unión y una hija en común. Por su parte, Trudeau se había separado de su esposa, Sophie Grégoire, en agosto de 2023. Su ruptura fue comunicada oficialmente a través del despacho del primer ministro poniendo punto final a 18 años de matrimonio durante los que tuvieron tres hijos.

Hasta el momento, ni Perry ni Trudeau se han pronunciado de manera formal sobre su relación, pero las imágenes han hablado por ellos. Queda por ver si a partir de ahora, optan por mostrarse públicamente en actos públicos y photocalls o si prefieren mantener la relación en un plano más íntimo.