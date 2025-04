¿Qué es un parto velado? La forma en la que Mery Turiel ha dado a luz a su primer bebé

Ana Isabel Padilla Macías Jueves, 26 de septiembre 2024, 12:40 Comenta Compartir

María Turiel Soler, más conocida como Mery Turiel, una de las mejores referentes en moda en España, acaba de ser mamá por primera vez, una noticia que ha compartido con todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram en la que, además de compartir varias fotografías del feliz momento habla de su «mágico parto», ya que su bebé llegó al mundo a través de un parto velado.

«Y llegaste al mundo de la manera más especial posible (un parto velado, algo mágico y extraordinariamente raro) convirtiéndome en tu mamá y en la mujer más feliz del mundo. Ayer volviendo a casa solo podía sentir un agradecimiento enorme por todo lo vivido estos días. Por la familia que estoy creando y lo feliz que ha hecho ya este bebé a tantas personas. Bienvenido al mundo. Por favor mundo, sé bueno con él», ha señalado la influencer de 31 años en la publicación.

Si bien la influencer valenciana ha compartido varias fotografías de ella con su primer bebé en brazos, durante su embarazo explicó que va a preservar la privacidad de su pequeño. En una fiesta de su agencia GO Talents, Mery señaló que no iba a desvelar el sexo del bebé ni el nombre elegido. «Al final este es un mundo muy nuevo, una profesión muy nueva y hay ciertos vacios en los que no se tiene una opinión muy formada». «Al final yo elijo esta profesión, elijo el exponerme pero yo a un niño… al final esa persona no es libre de elegir si se quiere exponer o no», explicó.

Qué es un parto velado

Un parto velado, término que se ha buscado en internet repetidamente en las últimas horas tras la publicación de la influencer, es una situación muy rara que se da, aproximadamente, una vez por cada 80.000 nacimientos. En términos porcentuales, sucede en un 0,00125% de los casos. Esta situación es extremadamente extraña debido a que, aunque no se llegue a romper aguas, la bolsa suele rasgarse durante el alumbramiento tanto cuando sucede de forma natural como cuando pasa por manipulación del ginecólogo durante el trabajo de parto.

Con el término 'parto velado' se hace referencia a cuando el bebé nace sin haber roto la bolsa, llegando al mundo aún dentro de la bolsa amniótica, de forma que se puede ver cómo el recién nacido continúa dentro de su burbuja protectora, siendo los médicos quienes la rompen para sacarle, ya encontrándose fuera del cuerpo de su madre.

Este tipo de alumbramiento se puede dar tanto en partos naturales como en partos por cesárea, conociéndosele también como parto con toquilla, parto enmantillado o manto de la virgen.

Aunque es un momento que regala una imagen espectacular dura tan solo unos instantes debiendo romper la bolsa para sacar al bebé cuanto antes debido a que, al estar el bebé fuera y la placenta separada del útero ya no circula oxígeno por el cordón umbilical.

Un momento efímero pero muy especial del que Mery ha podido disfrutar para dar la bienvenida a su primer hijo.

Todo un referente en moda con más de 1 millón de seguidores en Instagram

Mery Turiel, de 31 años, nacida en Madrid y criada en Valencia, es uno de los grandes referenctes de la moda en España. A Mery no le gusta denominarse influencer, pero cada prenda que muestra a través de sus perfiles en redes sociales logra agotarla, además de haber aparecido hasta en dos ocasiones en la lista de «las 100 mejores influencers de España» de Forbes.

En Instagram cuenta con un millón de seguidores que no se pierden ni una sola de sus publicaciones sobre moda, así como sus colaboraciones y sus diferentes proyectos personales.

Cuando en el año 2014, una publicación con un conjunto recibió más de un millar de reacciones y comentarios preguntando por el mismo decidió dedicar más tiempo a publicar, logrando más de 100.000 seguidores en solo un año.

Pasó entonces a formar parte de la agencia Go Talents, con la que trabaja aún actualmente. Además en 2019 publicó su libro llamado 'Iki: Aquello por lo que vale la pena vivir', con algunas de sus reflexiones sobre su filosofía de vida.

Otro proyecto llegó en 2023 cuando presentó su propia marca de vino rosado; Mute Pink Moscato, junto a la empresa valenciana 'The Wine Place'.

En la actualidad vive en Madrid teniendo siempre presente a su familia en sus publicaciones, como su hermano Max, quien es su compañero en gran parte de sus proyectos y a quien agradeció su segunda aparición en la lista Forbes.

En 2023 además estuvo entre los nominados a los premios Gen Z Awards de Mediaset en la categoría Moda junto a ByCalitos, María F. Rubies y Abril Cols, quien fue la ganadora de la categoría.