Un participante de La isla de las tentaciones se refiere a Extremadura como la «España profunda»

Eros Vidal, participante en la octava edición de La isla de las tentaciones, ha recibido durísimas críticas por referirse a Extremadura como la «España profunda». La pareja de Bayan en el programa de televisión ha recibido tal aluvión de comentarios negativos que se ha visto obligado a disculparse y dar explicaciones al respecto a través de su perfil de Instagram.

El revuelo en las redes sociales ha sido grande y en esta ocasión, no ha tenido nada que ver con lo que está ocurriendo durante la emisión del programa. «¿Dónde creéis que voy?», preguntaba en la red social el joven de raíces asiáticas a sus seguidores. Poco después, adelantaba que nadie lo había adivinado. «Cero unidades de aciertos. Me he venido a la España profunda, chavales», señalaba en ese momento el protagonista de 'LIDLT' y revelaba su paradero: Zafra, Extremadura.

En ese momento, diferentes usuarios se indignaron por la forma del joven, que reside en Palma de Mallorca, de referirse a tierras extremeñas, recoge la web de Telecinco. Tras las críticas, Vidal ha explicado que estaba recibiendo muchos mensajes y muchos comentarios de gente «que que se lo ha tomado muy a malas y muy a lo personal».

El participante en La isla de las tentaciones ha comenzando excusándose diciendo que «no van por ahí las intenciones, no lo digo de forma despectiva, en sentido anticuado o que tengan una tradición de chapados a la antigua».

Vidal ha explicado que se refería a «la España rural, de campo, de huerto y de pueblo. Una zona apartada, conservadora. Sin más» y ha añadido que «el que se hay asentido ofendido, lo siento muchísimo. Me sabe fatal, pero no van por ahí los tiros». El joven ha finalizado su explicación a sus polémicas palabras con un «Paz y amor. Mis disculpas para quien se lo ha tomado mal».

