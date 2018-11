Casi once meses después de que Paris Hilton anunciara su compromiso con el modelo ruso Chris Zylka y mostrara al mundo el anillo valorado en 1,7 millones de euros que le colocó en el dedo, la heredera de la famosa cadena hotelera ha decidido que no se casa. Descompuesto y sin novia, su ex le reclama ahora que le devuelva el pedrusco. Ella lleva dándole largas desde hace un mes. Pero parece que será en vano. Las leyes de California avalan a Zylka, dado que fue ella quien rompió.