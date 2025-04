Isa Pantoja y María del Monte se reencuentran entre lágrimas

joaquina dueñas Madrid Domingo, 22 de mayo 2022 | Actualizado 23/05/2022 08:00h. Comenta Compartir

La relación entre los miembros del clan Pantoja no pasa por su mejor momento y el caso de Isa Pantoja está siendo especialmente duro ya que, aunque intenta saber de su madre y que esta ejerza de abuela, parece que no lo está consiguiendo. La joven se mantiene en todo momento al lado de la tonadillera y justifica su comportamiento por el delicado estado emocional por el que pasa, aunque también ha reclamado en varias ocasiones la presencia y apoyo de la cantante. Por eso resultó especialmente emotivo el reencuentro con María del Monte, que durante sus primeros años de vida fue como una segunda madre para Isa P. Mientras todo esto sucedía, la tonadillera viajaba rumbo a Argentina donde ha puesto como condición que nadie le pregunte por sus hijos ni por el encuentro público que ha tenido Isa P. con María del Monte.

María e Isa se fundieron en un largo e intenso abrazo en directo en el programa 'Sábado Deluxe' que hizo llorar a las protagonistas, pero también a algunos de los colaboradores allí presentes. «Sabes que eres muy importante para mí», le decía la cantante a la joven, con la que se volvía a encontrar después de diez años. La sevillana, muy celosa de su intimidad, dejó claro en todo momento que no haría de aquello un espectáculo, a pesar de lo cual no pudo evitar que se transmitiera toda la emoción que estaban viviendo. Siempre prudente, señaló que ese no era «el lugar» para retomar su relación. «Tú sabes cómo yo soy y aquí no», insistió. En todo caso, lo tenía claro: «Me gusta mucho como estás haciendo las cosas, te lo he dicho varias veces», reconoció. «Lo único que hay que mover y promover es el amor. ¿El rencor para qué sirve?», quiso decir la intérprete de sevillanas.

Isa Pantoja dijo sentirse «en casa» con María del Monte a pesar del paso de los años. «Es una persona que, aunque haya pasado el tiempo, parece que todo pasó ayer. Le tengo mucho cariño aunque no tenga contacto con ella. La he echado mucho de menos», aseguró la joven.

Ese mismo sábado, la tonadillera había salido hacia Buenos Aires junto a su hermano, Agustín Pantoja, su fiel acompañante. A su llegada al aeropuerto, vistiendo estricto luto, se la veía muy delgada y oculta tras grandes gafas de sol y mascarilla quirúrgica negra. El domingo llegaba a Argentina en medio de la polémica sobre la venta de entradas para los conciertos previstos ya que algunos analistas valoraban la posibilidad de que se estuvieran regalando por la falta de interés del público. En todo caso, los números indicaban un aforo casi completo en el Luna Park de Buenos Aires y el cartel de 'no hay billetes' en Chile.