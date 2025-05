Pablo Urdangarin paga 1.500 euros por un piso compartido

Joaquina Dueñas Domingo, 19 de marzo 2023, 20:21 Comenta Compartir

Pablo Urdangarín parece cobrar cada día más protagonismo en la prensa rosa. Sus siempre educadas respuestas, su amplia sonrisa cuando su familia se ha visto en el ojo del huracán y su innegable atractivo natural lo han convertido en uno de los predilectos de la familia del Rey. Aun así, él intenta seguir la vida normal de un joven deportista de su edad en Barcelona.

A sus 22 años, lleva una vida, aunque acomodada, sin grandes lujos, compartiendo piso con otros jóvenes en una avenida principal del barrio San Joan de Espí, cerca de la ciudad deportiva del Barça, equipo en el que entrena. Desde que se independizara en octubre del año pasado, el sobrino de Felipe V, reside en un dúplex cuyo alquiler ronda los 1.500 euros al mes, según ha informado la revista 'Semana'. La publicación precisa que el joven puede disfrutar de una habitación individual con baño privado. Si bien se trata de un precio elevado, está muy alejado del conocido como palacete de Pedralbes en el que creció, también en la Ciudad Condal.

Un vecino más

Al parecer, el hijo de la infanta Cristina ocupa la planta superior del dúplex, lo que le permite disponer de algo más de privacidad que sus compañeros, con los que tiene una excelente relación. Eso también implica tener que abonar un alquiler algo superior. Además, el inmueble está en una urbanización con zonas comunes y piscina. Es habitual verlo salir y entrar de la urbanización en su día a día donde se comporta como un vecino más.

Y es que el protagonismo que cobró al conocerse las fotografías de su padre, Iñaki Urdangarín, con Ainhoa Armentia con aquel «son cosas que pasan» tiene sus pros y sus contras. Por un lado, recibió numerosas alabanzas por su buen talante ante la prensa y por su madurez ante la situación familiar por la que estaba pasando. Por otro, le han convertido en centro de las miradas. Tanto que, recientemente, ha sido pillado besándose con una joven.

Una circunstancia que no tendría más importancia si no fuera porque esas fotografías habrían desvelado que el joven deportista estaría conociendo a más de una chica al mismo tiempo. El primo de Froilán tampoco se ha alterado en esta nueva situación. «Se dice que se te ha visto enamorado por las calles de Barcelona con una nueva chica. ¿Es cierto? ¿Tú estás feliz», le preguntaban, a lo que él contestaba con naturalidad: «Sí, estoy contento, gracias». Y hasta ahí, porque al querer saber más sobre las fotografías, zanjaba el tema: «Ya he visto que ha salido en todos lados, pero prefiero no comentar eso».