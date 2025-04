Pablo Marqués borra sus fotos con Jessica Bueno

Joaquina Dueñas Lunes, 4 de diciembre 2023, 15:36 Comenta Compartir

La entrada de Jessica Bueno a la casa de 'GH VIP' ha estado marcada por su romance con Pablo Marqués que no ha dudado en darle su apoyo durante todo el tiempo que la modelo ha permanecido en el programa. Un respaldo que no flaqueó ni siquiera cuando comenzó a observarse el acercamiento entre la sevillana y Luitingo. Sin embargo, tras su expulsión, no hemos conocido ninguna novedad sobre la pareja ni sobre el motivo que ha llevado a Pablo Marqués a borrar todas las fotografías que tenía junto a Jessica en sus redes sociales.

Este tipo de acciones suelen ser una señal inequívoca de ruptura, sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado este extremo. Por el momento, solo la andaluza ha dado una explicación: «Él subió las fotos apoyándome, pero como ya estoy fuera no hacen falta», ha justificado. «Nunca me ha gustado hablar de mi vida sentimental. Entré en este concurso para que se me conociera a mí, que se enfocase en mi personalidad. Ahora que no estoy dentro, Pablo no ha sido un concursante y merece tener su privacidad», ha añadido.

Quien sí que se ha expresado ha sido el cantante Luitingo, que sigue dentro del concurso y que no ha dudado en contar lo mucho que echa de menos a Jessica. «Echo de menos el cariño, los abrazos, cocinar juntos, estar unidos, su sonrisa, sus consejos, su personalidad, el no separarme de ella», ha dicho entre lágrimas. Por su parte, ella ha vuelto a dejar claro que entre ellos no hay más que una amistad. «Hemos tenido una relación de cariño y de apego. Yo he hablado con él de esto un montón de veces. Si él se conforma con una amistad, perfecto, pero si eso le iba a hacer daño era mejor alejarnos un poco. Pero él me ha dicho a mí que se conforma con eso y que me respeta», ha subrayado.