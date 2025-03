Pablo López, enamorado de su alumna de 'La Voz' Laura Rubio

Joaquina dueñas Martes, 11 de octubre 2022, 17:46 | Actualizado 17:59h. Comenta Compartir

Era la crónica de un noviazgo anunciado. Por mucho que han intentado esconderlo, la verdad ha salido a la luz. Fue a principios de 2021 cuando se publicaron las primeras imágenes del cantante Pablo López paseando por Sevilla junto a una de sus alumnas de 'La Voz', Laura Rubio. Comenzaba así el rumor sobre un posible romance que ha tardado en confirmarse públicamente casi dos años. Ha sido después de ser cazados besándose durante un partido de fútbol de la Liga de Campeones en el que se enfrentaban el Real Madrid y Shajtar Donetsk.

Los dos son malagueños y se conocieron en 2017 en el concurso de talentos en el que la joven formó parte del equipo liderado por el intérprete de 'Tu enemigo' logrando llegar hasta la semifinal. Siempre discretos, no han hecho declaraciones sobre su relación, por eso no se conoce en qué fecha comenzaron a salir. Lo que sí parece claro es que su noviazgo está consolidado y que, aunque no sean amigos de hablar sobre su vida íntima en público, tampoco se esconden. Así se les ha podido ver cómplices y enamorados disfrutando del deporte rey en el Santiago Bernabeu.

Durante el confinamiento, Pablo López hizo directos desde su casa tocando el piano, y en uno de ellos, sus seguidores pudieron ver a una chica caminar por detrás de él en su casa. Sus mejores fans no tenían dudas, se trataba de su alumna, Laura Rubio. Dos años después se confirma la relación.