Ortega Cano y Ana María Aldón llegan a un acuerdo de divorcio

No han hecho falta maratonianas jornadas de negociaciones, ha bastado con una conversación tranquila para que José Ortega Cano y Ana María Aldón hayan llegado a un acuerdo de divorcio después de que su matrimonio pasara meses agonizando. Según cuenta la revista 'Diez Minutos', el torero seguirá haciéndose cargo de los estudios del hijo que tienen en común, José María Jr., de nueve años. Por el momento, Ana María continuará en el domicilio familiar hasta que encuentre su nuevo hogar. El objetivo es que sea de características similares a la que comparten actualmente para que el menor no viva cambios drásticos ya que la custodia va a ser compartida. En este sentido, el torero está dispuesto a colaborar con el pago del alquiler de su exmujer, si bien, la andaluza no tendrá pensión compensatoria.

En lo que sí que ha sido taxativa Ana María es en la relación con la que hasta ahora había sido su familia política. Las graves y continuas diferencias que ha tenido con los hermanos y sobrinos de Ortega Cano le han llevado a dejar claro que no tendrá contacto alguno con ellos a partir de ahora, por lo que durante el tiempo que permanezca en la casa, tendrán que avisarle de las visitas que vayan a hacer. Tampoco ha mejorado la situación con Gloria Camila, que lejos de acercarse a la ex de su padre, ha roto cualquier tipo de puente y ha decidido que no volverá al hogar de su padre hasta que Ana María no se marche definitivamente.

Fuentes del entorno han explicado a la publicación la excelente disposición de ambos para llegar a un acuerdo. Aunque el torero no perdió nunca la esperanza de poder volver a encauzar su matrimonio, finalmente no ha podido ser y su familia está preocupada ya que se encuentra bajo de ánimo y su estado de salud es delicado.

