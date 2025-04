Ortega Cano anda 'despechao'

arantza furundarena Martes, 16 de agosto 2022, 00:13 Comenta Compartir

Lo último que probablemente imaginó Rosalía cuando se grabó bailando 'Despechá' en pijama y en la cocina de su casa (más de dos millones de 'me gusta' en TikTok el primer día), fue que al poco tiempo Ortega Cano se asomaría también a esa red social (con canotier y bermudas a rayas) intentando seguir los pasos de su coreografía. Cierto es que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, y que a Ortega Dios le habrá llamado por el camino del toro pero no del baile... Sin embargo el mensaje está claro. El viudo de Rocío Jurado ha decidido ponerse el mundo por montera y hacer limonada con los limones que a diario le envían su (todavía) mujer, Ana María Aldón, y su hijastra, la eternamente despechada Rocío Carrasco.

El impagable TikTok del torero lo ha difundido a través de sus redes su hija Gloria Camila, e igual que el vídeo original de Rosalía está resultando viral, aunque por distintos motivos... En él se puede ver a Ortega Cano intentando seguir los pasos que le marca su hermana Mari Carmen al ritmo de 'Despechá', el tema que Rosalía se ha empeñado en convertir este año en la canción del verano.

En una soleada terraza de un apartamento de la gaditana Costa Ballena, los dos con sombrero de paja, ella con chanclas, él con sandalias de velcro, ella con pareo anudado sobre el pecho y él con un traje de baño de rayas marineras y camiseta turquesa, los Ortega Cano bailan al ritmo de 'Despechá' con desigual estilo, aunque sin despegar ninguno los pies del suelo. 'Hasta luego Mari Carmen' más o menos se defiende. Al diestro sin embargo le sale un híbrido entre la 'Macarena' de los del Río y los 'Pajaritos' de María Jesús y su acordeón. Eso sí, entusiasmo no le falta.

Cano ha protagonizado, en bicicleta, la persecución más cómica del verano

«Baby, no me llames que yo estoy 'ocupá' olvidando tus males». Así comienza la letra de 'Despechá', una canción que parece destinada a dar en los morros a alguien con quien se ha roto o se está a punto de romper... ¿Pretende Ortega Cano enviarle un mensaje a Ana María Aldón? De ser así, a la pareja podría quedarle menos de un Telediario, porque el tema de Rosalía continúa con un: «Que Dios me libre de volver a tu lado».

Tensiones

Si el bailecito de Ortega Cano y su hermana es un inocente divertimento veraniego sin otra intención que la de pasar el rato o un dardo envenenado dirigido a la actual mujer del torero (y madre de su hijo) es algo que acabará sabiéndose. De momento lo que queda en evidencia es que el diestro no está tan feliz como pretende. Este domingo por la mañana, sin ir más lejos, cuando volvía en bicicleta al apartamento donde veranea increpó a un reportero que le salió al paso.

El periodista quería confirmar lo que está en boca de todos, que el divorcio entre Ortega Cano y Ana María Aldón es inminente pero que están esperando a anunciarlo vía exclusiva. La escena no tiene desperdicio... Ortega, a sus trabajados 69 años en bici, y el joven reportero siguiéndole a la carrera micrófono en mano. «¡Váyase usted a mamarla... a Parla!», le espeta Ortega sin dejar de pedalear. Y como el otro insiste, el torero amaga con llegar a las manos: «Le puedo dar un eso que se va a enterar». Y luego ya a gritos y bajándose de la bici: «¿Usted me va a insultar a mí, así de temprano? Váyase usted por ahí ya».

Y es que el viudo de Rocío Jurado, que a lo largo de su atribulada existencia ha soportado cornadas, enfermedades, accidentes, operaciones y hasta años de cárcel, podría estar llegando a su límite. Eso o que teme que una 'despechá' Ana María Aldón se le adelante y le robe la exclusiva.

Temas

José Ortega Cano